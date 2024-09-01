2 milyon araca sıkı denetim! Hız ihlali yapanlar yandı

01 Eylül 2024 08:18 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 08:20

Trafikte sıkı denetimler devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trafik denetlemelerine dair bilgiler paylaştı. Buna göre Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 22-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 365 bin aracı denetlerken çeşitli nedenlerle toplam 445 bin 375 araca cezai işlem uygulandı.

İşte bir haftalık denetim bilançosu:

ÇAKARLI ARAÇLAR KAÇAMADI

22-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 123 bin 603,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594,

Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 396,

Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 445 bin 375 araca/sürücüye işlem yapıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE GEÇİT YOK

Bakan Yerlikaya ayrıca alkollü araç kullanımıyla mücadelenin de sürdüğünü belirterek "7/24 esasına göre trafik görevlilerimizce yapılmaktadır. Alkollü sürücü tespitine yönelik teknik cihazlar denetlemelerde etkin olarak kullanılmaktadır. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.