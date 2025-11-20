Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

2025 Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları açıklandı! Bir sorunun doğru şıkkı değiştirildi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 Sayıştay Eleme Sınav sonuçlarını açıkladı. 1 Kasım 2025 tarihinde uygulanan sınava ilişkin yapılan açıklamada 24 numaralı sorunun cevabının değiştirildiğini açıkladı. İşte Sayıştay Eleme Sınavı sonuç görüntüleme ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2025 Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları açıklandı! Bir sorunun doğru şıkkı değiştirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 15:39

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2025 Sayıştay Eleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2025 Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları açıklandı! Bir sorunun doğru şıkkı değiştirildi

BİR SORUNUN CEVAP ŞIKKI DEĞİŞTİRİLDİ

ÖSYM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu cümlelere yer verdi:
"1 Kasım 2025 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın (2025-Sayıştay Eleme) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 24 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabının "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ALES 3 bu hafta sonu mu hangi gün? Sınav saatine dikkat!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Bosna Savaşı'nda 'insan avcısıydı' iddiası! Suç duyurusu yapıldı
ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#Sayıştay Eleme Sınavı
#Değerlendirme İşlemleri
#Cevap Anahtarı Düzeltildi
#2025-sayıştay Eleme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.