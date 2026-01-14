2025'in en borçlu belediyesi belli oldu! SGK'ye en çok borcu olan belediyeler sıralandı

2025 yılının en çok konuşulan konularından biri belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları olmuştu. Belediyelerin yüklü miktarlardaki borçları, partiler arasında da çok sayıda münakaşaya sebebiyet vermişti.

İktidar partisi muhalefete borçların ödenmemesi nedeniyle yüklenirken, muhalefet ise borçların ödenmesi konusunda iktidarı yardımcı olmamakla suçlamıştı.

TOPLAM BORÇ 234,2 MİLYAR LİRA

Belediyelerin SGK'ye toplam prim borçları, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.

2025'İN EN BORÇLU 3 BELEDİYESİ BELLİ OLDU

2025 yılında SGK'ye en çok borcu olan ilk üç belediye belli de oldu. Belediyelerin 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında en borçlu belediyeler arasında 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı.

İzmir'i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı.