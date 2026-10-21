21 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim Çarşamba günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis beklendiği belirtildi.
Öte yandan yapılan değerlendirmede, cuma ve cumartesi günü için sağanak yağış beklendiği bildirildi. İstanbul dahil birçok kentte etkili olması beklenen sağanak yağışın 2 gün boyunca devam edeceği belirtildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|23°C
|Parçalı bulutlu
|ÇANAKKALE
|22°C
|Parçalı bulutlu
|İSTANBUL
|20°C
|Parçalı bulutlu
|KIRKLARELİ
|23°C
|Parçalı bulutlu
|EGE
|AFYONKARAHİSAR
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DENİZLİ
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|29°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ANTALYA
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KONYA
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|NEVŞEHİR
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|20°C
|Parçalı bulutlu
|KASTAMONU
|19°C
|Parçalı bulutlu
|SİNOP
|23°C
|Parçalı bulutlu
|ZONGULDAK
|20°C
|Parçalı bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|20°C
|Parçalı bulutlu
|RİZE
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAMSUN
|20°C
|Parçalı bulutlu
|TRABZON
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|21°C
|Parçalı bulutlu
|VAN
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GAZİANTEP
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|MARDİN
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu