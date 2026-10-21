21 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim Çarşamba günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis beklendiği belirtildi.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

Öte yandan yapılan değerlendirmede, cuma ve cumartesi günü için sağanak yağış beklendiği bildirildi. İstanbul dahil birçok kentte etkili olması beklenen sağanak yağışın 2 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 23°C Parçalı bulutlu ÇANAKKALE 22°C Parçalı bulutlu İSTANBUL 20°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ 23°C Parçalı bulutlu EGE AFYONKARAHİSAR 18°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 23°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 25°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 23°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 29°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 27°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR 21°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 26°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 18°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 19°C Parçalı ve az bulutlu KONYA 18°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR 17°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 20°C Parçalı bulutlu KASTAMONU 19°C Parçalı bulutlu SİNOP 23°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK 20°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 20°C Parçalı bulutlu RİZE 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 20°C Parçalı bulutlu TRABZON 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 21°C Parçalı bulutlu VAN 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP 24°C Parçalı ve çok bulutlu MARDİN 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 26°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu