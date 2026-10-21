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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 07:44

21 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul dahil birçok kent için gün verilerek sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 21 Ekim Çarşamba güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 07:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim Çarşamba günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis beklendiği belirtildi. 

21 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI 

Öte yandan yapılan değerlendirmede, cuma ve cumartesi günü için sağanak yağış beklendiği bildirildi. İstanbul dahil birçok kentte etkili olması beklenen sağanak yağışın 2 gün boyunca devam edeceği belirtildi. 

21 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji İstanbul dahil birçok kent için gün verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

21 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA23°CParçalı bulutlu
ÇANAKKALE22°CParçalı bulutlu
İSTANBUL20°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ23°CParçalı bulutlu
EGEAFYONKARAHİSAR18°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ23°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR25°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA23°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZADANA29°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA27°CParçalı ve az bulutlu
BURDUR21°CParçalı ve az bulutlu
HATAY26°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA18°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR19°CParçalı ve az bulutlu
KONYA18°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR17°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZBOLU20°CParçalı bulutlu
KASTAMONU19°CParçalı bulutlu
SİNOP23°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK20°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA20°CParçalı bulutlu
RİZE21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN20°CParçalı bulutlu
TRABZON20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA21°CParçalı bulutlu
VAN18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP24°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA26°CParçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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