25 şehirde aranan binbir suratın sözleri 'pes' dedirtti! Hak ettikleri için dolandırıyorum

06 Temmuz 2024 15:01 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 15:11

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi’nde bulunan bir restoran işletmesini telefonla arayarak kendisini turizmci olarak tanıtan Murat Ç, onlarca kişilik turist kafilesi getireceğini belirterek rezervasyon yaptırdı.

Birçok restoranı aynı şekilde arayan sözde turizmci Murat Ç, getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini, bu nedenle tatlıların Gaziantep’ten gelmesi gerektiğini söyledi.

Murat Ç, talebini kabul eden işletme sahibine Gaziantep’ten sürekli sipariş verdikleri sözde bir Antep baklavacısının numarasını verdi.

İşletme sahibi H.A’nın telefonunu açan Murat Ç, bu kez de kendisini tatlıcı olarak tanıtarak, 59 bin liralık sipariş aldı.

Parayı da peşin ödeyen işletme sahibi H.A, rezervasyon günü geldiğinde ise dolandırıldığını anladı.

Hem tatlılar hem de turist kafilesinin gelmediği restoran işletmecisi H.A, jandarmaya ihbarda bulundu.

DOLANDIRAN BİNBİR SURAT ÇIKTI!

İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada Murat Ç’nin işletmeleri önce sekreter, sonra turizm patronu ve son olarak ise tatlıcı olarak tanıttığı, sesini değiştirme yeteneğine sahip olduğu belirlendi.

JASAT timleri yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcılık olayının şüphelisinin Murat Ç, olduğunu belirledi.

JASAT timleri kimliğini belirlediği Murat Ç’nin İzmir’de olduğunu tespit ederek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

“HAK ETTİKLERİ İÇİN DOLANDIRIYORUM”

Murat Ç’nin dolandırdığı mağdurlardan gelen paraların yattığı banka hesabı sahibi, 18 suç kaydı bulunan İsmail Y. de JASAT timlerince yakalandı.

24 saat içerisinde JASAT timlerince İzmir’de yakalanan 2 şüpheli Denizli’ye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcının “Neden dolandırdınız?” sorusuna verdiği cevap ise pes dedirtti.

Murat Ç., kendisine yöneltilen soruya “Hak ettikleri için dolandırıyorum.” cevabını verdi.