3 kardeşin hayatını kaybettiği kazadan kahreden detaylar! 9 çocuk yetim kaldı

Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana gelmiş, Afyonkarahisar'dan aldıkları yeni araçla memleketleri Gaziantep'e dönen Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar isimli 3 kardeş, tıra arkadan çarptıkları kazada hayatlarını kaybetmişlerdi. 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

EVLERİNE 20 KİLOMETRE KALA KAZA YAPMIŞLAR

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet eden 3 kardeşin, Afyonkarahisar'dan 750 kilometre yol kat ederek memleketleri Gaziantep'e vardıkları ve evlerine 20 kilometre mesafede bulunan batı ve kuzey gişeleri arasında meydana gelen kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

9 ÇOCUK YETİM KALDI

Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin de fabrikada çalıştığı belirlenirken Nihat Dündar'ın 3 çocuk babası, Hüseyin Dündar'ın 2 çocuk babası ve Aydın Dündar'ın da 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin, Aydın Dündar'ın yeni aldığı aracı yolda herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına beraber almaya gittikleri belirtildi.

CUMA GÜNÜ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAK

Feci kazanın hayattan kopardığı kardeşlerin 30 Ocak günü Gaziantep Asri Mezarlık'ta cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Öte yandan tır sürücüsü E.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.