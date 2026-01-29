Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katıyor! Başkan Serdal Adalı transferi duyurdu

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosundan çok sayıda isimle yollarını ayıran ve takviye olarak sadece Yasin Özcan'ı alan Beşiktaş, yeni bir ismi daha transfer etmeye hazırlanıyor. Açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kristjan Asllani'nin transferi için kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katıyor! Başkan Serdal Adalı transferi duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 16:36

Trendyol ekiplerinden 'ta devre arası çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek ve Tammy Abraham ile yollarını ayıran Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katmıştı.

SERDAL ADALI BİR TRANSFERİ DAHA DUYURDU

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kadrosunu yeni bir isimle takviye etmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün başkanı 'dan açıklama geldi.

Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katıyor! Başkan Serdal Adalı transferi duyurdu

Basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam ya da yarın sabah gelecek" dedi.

Öte yandan transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Serdal Adalı, "Kaleci transferi yapacağız" dedi.

Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katıyor! Başkan Serdal Adalı transferi duyurdu

Transfer yapılmadığı için kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Adalı, "Devre arasında istediğimiz oyuncuların birçoğunda sıkıntı çıktı. Beşiktaş'ı zarara uğratan başkan olmaktansa transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katıyor! Başkan Serdal Adalı transferi duyurdu

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR?

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Kristjan Asllani, 9 Mart 2022 tarihinde Arnavutluk'ta dünya geldi.

Kariyerine Empoli'de başlayan 23 yaşındaki Asllani, 2022 yılında Inter'e transfer oldu. Inter'de geçirdiği 3 sezonda 99 maça çıkan Asllani, bu maçlarda 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kristjan Asllani, bu sezon başında Serie A ekiplerinden Torino'ya kiralanmıştı. Arnavut orta saha, İtalyan kulübünde şu ana kadar 13'ü ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giyerken takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk milli takımında 37 kez forma giydi ve 5 gol attı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu! N'Golo Kanté transferini duyurdular: 'Bu akşam...'
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynadı! Trabzonspor tecrübeli golcüyle el sıkıştı
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#Serdal Adalı
#Kristjan Asllani
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.