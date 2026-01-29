Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna katıyor! Başkan Serdal Adalı transferi duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek ve Tammy Abraham ile yollarını ayıran Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katmıştı.

SERDAL ADALI BİR TRANSFERİ DAHA DUYURDU

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kadrosunu yeni bir isimle takviye etmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'dan açıklama geldi.

Basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam ya da yarın sabah gelecek" dedi.

Öte yandan transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Serdal Adalı, "Kaleci transferi yapacağız" dedi.

Transfer yapılmadığı için kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Adalı, "Devre arasında istediğimiz oyuncuların birçoğunda sıkıntı çıktı. Beşiktaş'ı zarara uğratan başkan olmaktansa transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım" ifadelerini kullandı.

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR?

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Kristjan Asllani, 9 Mart 2022 tarihinde Arnavutluk'ta dünya geldi.

Kariyerine Empoli'de başlayan 23 yaşındaki Asllani, 2022 yılında Inter'e transfer oldu. Inter'de geçirdiği 3 sezonda 99 maça çıkan Asllani, bu maçlarda 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kristjan Asllani, bu sezon başında Serie A ekiplerinden Torino'ya kiralanmıştı. Arnavut orta saha, İtalyan kulübünde şu ana kadar 13'ü ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giyerken takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk milli takımında 37 kez forma giydi ve 5 gol attı.