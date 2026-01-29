Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu! N'Golo Kanté transferini duyurdular: 'Bu akşam...'

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, ocak transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerin yanına bir yenisini daha eklemek için rotayı yeniden Suudi Arabistan’a kırdı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir radarında olan N’Golo Kanté için Al-Ittihad’a resmi teklifini sundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 15:22

Şampiyonluk yolunda kadrosuna yeni takviyeler yapmak isteyen ve Domenico Tedesco yönetiminde "mutlak zafer" parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak dev bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu! N'Golo Kanté transferini duyurdular: 'Bu akşam...'

RESMİ GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Orta sahaya dinamizm ve tecrübe takviye etmek isteyen Kanarya, dünyaca ünlü Fransız yıldız N’Golo Kanté için resmi temaslarını hızlandırdı. Al-Ittihad kulübünden gelecek cevap için nefesler tutulurken, sarı-lacivertli taraftarlar operasyonu heyecanla takip ediyor.

Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu! N'Golo Kanté transferini duyurdular: 'Bu akşam...'

FENERBAHÇE’DEN YENİ TEKLİF

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Kanté transferini bitirmek adına 4 milyon euro değerinde yeni bir teklif paketini Suudi Arabistan temsilcisine iletti.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/2016781699993006213?s=20

KARAR BU AKŞAM VERİLİYOR

Al-Ittihad yönetiminin, takımlarının bu akşam oynayacağı maçın hemen ardından Fenerbahçe’nin sunduğu bu teklife nihai cevabını vereceği öğrenildi. Tedesco’nun kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız oyuncu için yönetimin tüm şartları zorladığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu! N'Golo Kanté transferini duyurdular: 'Bu akşam...'

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Suudi Arabistan liginde sergilediği performansla fiziksel olarak hala üst düzeyde olduğunu kanıtlayan 34 yaşındaki oyuncu, sadece savunma gücüyle değil, oyun zekasıyla da Tedesco'nun sisteminin anahtar parçası olacak.

Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu! N'Golo Kanté transferini duyurdular: 'Bu akşam...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da İlkay Gündoğan play-off için parolayı belirledi!
Fenerbahçe'de forvet için son 2 aday: Transferde ters köşe!
Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar ayrılıyor! Yeni forvet şimdiden belirlendi
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.