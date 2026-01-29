Fenerbahçe'de yılın transfer operasyonu! N'Golo Kanté transferini duyurdular: 'Bu akşam...'

Şampiyonluk yolunda kadrosuna yeni takviyeler yapmak isteyen ve Domenico Tedesco yönetiminde "mutlak zafer" parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak dev bir hamleye imza attı.

RESMİ GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Orta sahaya dinamizm ve tecrübe takviye etmek isteyen Kanarya, dünyaca ünlü Fransız yıldız N’Golo Kanté için resmi temaslarını hızlandırdı. Al-Ittihad kulübünden gelecek cevap için nefesler tutulurken, sarı-lacivertli taraftarlar operasyonu heyecanla takip ediyor.

FENERBAHÇE’DEN YENİ TEKLİF

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Kanté transferini bitirmek adına 4 milyon euro değerinde yeni bir teklif paketini Suudi Arabistan temsilcisine iletti.

KARAR BU AKŞAM VERİLİYOR

Al-Ittihad yönetiminin, takımlarının bu akşam oynayacağı maçın hemen ardından Fenerbahçe’nin sunduğu bu teklife nihai cevabını vereceği öğrenildi. Tedesco’nun kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız oyuncu için yönetimin tüm şartları zorladığı gelen bilgiler arasında.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Suudi Arabistan liginde sergilediği performansla fiziksel olarak hala üst düzeyde olduğunu kanıtlayan 34 yaşındaki oyuncu, sadece savunma gücüyle değil, oyun zekasıyla da Tedesco'nun sisteminin anahtar parçası olacak.