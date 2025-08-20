Menü Kapat
 Editor | Bengül Arıca

21 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar TL vurgun yaptıkları ortaya çıktı

Bakan Yerlikaya 5 il merkezli “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakaladığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 07:55
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 08:00

ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 il merkezli “Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli ” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

21 İLDE BÜYÜK OPERASYON

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas olmak üzere 21 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

21 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar TL vurgun yaptıkları ortaya çıktı

1 MİLYAR TÜRK LİRASI İŞLEM HACMİ

Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken 29’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1958026227760894431

Kırmızı bültenle aranıyorlardı... Bakan Yerlikaya, "Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#tutuklama
#suç
#yakalama
#yasa dışı bahis
#Gündem
