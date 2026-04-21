Gündem
6 aylık eylem planı devrede! Her okula özel ekip kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş’ta okul saldırısıyla ilgili bakanlık olarak 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, "Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçlerini başlattık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin, "Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Olayı görmese bile süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçleri başlattık." dedi. Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası bakanlığın yürüttüğü uzun vadeli destek çalışmalarını ve eylem planını paylaştı.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrasında 6 aylık bir eylem planı oluşturuldu.
Kayıp yaşayan ailelere yas danışmanı tahsis edildi.
Olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek süreçleri başlatıldı.
Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personel sahada görev yaptı.
Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kuruldu ve 12 haneden psikososyal destek talebi alındı.
Her okula özel ekip ve birimler kuruldu, çalışan meslek gruplarına yönelik de destek çalışmaları yürütülüyor.
Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak özel ekip kurduklarını anımsatarak, "Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, sürecin kısa süreli bir müdahale olmadığını ve uzun vadeli çalışma planladıklarını vurgulayarak, "Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık. Olayı görmese bile süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçleri başlattık." diye konuştu.

'HER OKULA ÖZEL BİRİM KURULDU'

Kahramanmaraş'taki çalışmaların sürekliliğini sağlamak adına Gaziantep'ten de personel görevlendirmesi yapıldığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte destek takviye ekibi ile beraber her okula özel ekip, birim kurduk. Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil. Çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren taziye evlerinde de görev yaptı ancak şu an ailelere yönelik özel çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle depremde ebeveyn kaybı yaşamış ve bu son olaydan etkilenmiş çocuklarımızı hassasiyetle tespit ediyoruz."

Göktaş, tedavisi süren yaralı çocukların durumunu da yakından takip ettiklerini, taburcu olanları da evlerinde ziyaret ederek ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sadece ailelere değil, olay anında görev yapan kamu çalışanlarımıza ve il müdürlüğü personelimize de destek sağlıyoruz. Bölge halkının hizmetlerimize yaklaşımı oldukça olumlu. Ayrıca süreci daha yerinden yönetebilmek amacıyla Hayrullah Mahalle Muhtarlığı bünyesinde Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi kurmayı planlıyoruz. Şu an sadece Kahramanmaraş özelinde ayrı bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Ama 81 ile yönelik de çok daha kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz."

