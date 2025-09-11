Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

81 ilde düzensiz göç operasyonu! 52 kaçakçı, 666 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göçe karşı düzenlenen operasyonlarda 52 göçmen kaçakçısı ve 666 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göçe karşı düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonda 28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ve 5 bin 842 noktada çalışma yürüttü. Bu kapsamda 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

81 ilde düzensiz göç operasyonu! 52 kaçakçı, 666 düzensiz göçmen yakalandı

GERİ GÖNDERME İŞLEMİ BAŞLATILDI

7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi. 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolü yapıldığı uygulamalarda 666 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

81 ilde düzensiz göç operasyonu! 52 kaçakçı, 666 düzensiz göçmen yakalandı

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNMAKTADIR"

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımda, "Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. ; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

81 ilde düzensiz göç operasyonu! 52 kaçakçı, 666 düzensiz göçmen yakalandı
