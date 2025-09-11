81 ilde düzensiz göç operasyonu! 52 kaçakçı, 666 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göçe karşı düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonda 28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ve 5 bin 842 noktada çalışma yürüttü. Bu kapsamda 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

GERİ GÖNDERME İŞLEMİ BAŞLATILDI

7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi. 402 bin 98 kişinin kimlik kontrolü yapıldığı uygulamalarda 666 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNMAKTADIR"

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımda, "Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.