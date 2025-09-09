Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bakan Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ailelere uyarı!

Bakan Yerlikaya, İzmir'de 16 yaşındaki çocuğun polis merkezine yönelik yaptığı saldırı sonrası aileleri dijital dünyadaki tehlikelere dikkat çekti. Yerlikaya, şehitlere yönelik düzenlenen tören sonrası konuşma yaparak siber dünyadaki zehirli ideolojilere dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 18:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen polis merkezi saldırısı sonrası yaptığı ziyarette saldırının failinin 16 yaşında bir çocuk olması üzerinden ailelere uyarılarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ailelere uyarı!

YARALILARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlene tören ve Işıkkent Polis Şehitliği'nde katıldığı taziyenin ardından yaralıları ziyaret etmek için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine geldi. Burada polis memuru Murat Dağlı ve elinden yaralanan bir vatandaşla görüştü. Daha sonra yoğun bakımda olan Ömer Amilağa'nın ailesini ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ailelere uyarı!

"ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİ İDEOLOJİLERDEN SOSYAL MEDYA TUZAKLARINDAN KORUYALIM"

Bakan Yerlikaya hastane içerisinde basın açıklamasında bulunarak, "Dün sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkez'imize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın şehadete erdi. Aynı saldırıda kahraman Polis Üst memurlarımız, Ömer Amilağa ve Murat Dağlı ile bir vatandaşımız da yaralandı. İçişleri ailemizin acısı çok büyük. Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bildiğiniz gibi konuyla ilgili ilgili adli soruşturma devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, Siber Dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor. Az önce ziyaret ettim. Gayet durumlara iyi şükürler olsun. Yaralılarımıza tekrar şifalar diliyorum. Milletimize sabır ve metanet temenni ediyorum" İfadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ailelere uyarı!

İZMİR'DEKİ SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Dün sabah saat 08.30 sıralarında, 16 yaşındaki E.B., Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nin önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle polislere yönelik ateş açtı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi.

Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan saldırgan E.B. de ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 27 şüpheli gözaltına alındı Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganın annesi, babası, 2 arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, İzmir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, saldırgan E.B.'nin bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan babasının emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi. N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikayet edeceklerini de dile getirdiklerini söylediği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de polis merkezine hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ETİKETLER
#sosyal medya
#şehitler
#yaralılar
#İzmir Polis Merkezi Saldırısı
#Siber Terör
#Radikalizm
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.