81 ilde Miraç Kandili coşkusu: Vatandaşlar camilere akın etti!

26 Ocak 2025 21:08 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 21:18

Miraç Kandili'nde binlerce vatandaş kandil dolayısıyla camilere akın etti. Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi, namaz kıldı. Camileri dolduran vatandaşlar, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için de dua etti. İşte yurt genelindeki Miraç Kandili coşkusu...

Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. 81 ilde kandil coşkusu yaşandı. Şanlıurfa'da binlerce kişi Miraç Kandili​ dolayısıyla camilere akın etti. Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl'e giden vatandaşlar balıklara yem atıp cemaatle birlikte namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar, yatsı namazından sonra Dergah Camisi'nde okutulan mevlid programına katıldı. Gece boyunca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler çeşitli ikramlarda bulundu.

ERZURUM​'DA MİRAÇ KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Erzurum’da Miraç Kandili, Ulu Cami'nde düzenlenen programla idrak edildi. Ulu Cami’de yatsı namazı öncesi yapılan programda, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte bir araya geldi. İlahilerin okunduğu Miraç gecesinde Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin günün anlam ve önemini anlatan bir sohbet yaptı. Daha sonra eller hep birlikte kalkarak dualar edildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Miraç Kandili özel programına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Eyüpsultan Camii İmam Hatibi Beytullah Özdemir katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede manevi bir atmosfer yaşandı.

MİRAÇ KANDİLİ BAŞKALE​'DE DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler dolup taştı. Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Büyük Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi. Kandil programında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Miraç gecesinin öneminden bahsetti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve duaların okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti.

KONYA, AKSARAY, AFYONKARAHİSAR VE KARAMAN...

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Mübarek gecede, Konya'daki Mevlana Müzesi’nin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dış avlusunda seccadelerini açarak namazlarını kıldı. Camide namaz öncesi vaaz dinleyenler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitirenler için dua etti. Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.

TRAKYA'DA CAMİLERDE MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi. Edirne’de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi. Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. İl Müftüsü Ercan Aksu vaazında kandil geceleri ve üç ayların öneminden bahsetti. Kandil programının ardından cami çıkışında, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Miraç Kandili programı düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Miraç Kandili programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ndeki Miraç Kandili Programı, Beştepe Millet Camisi İmamı Mustafa Orhan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tilavetin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ali Toprak ve ekibi tarafından ilahi dinletisi sunuldu. Programın sonunda, Hazreti Muhammed'in hayatını, Miraç süresince nelere şahitlik ettiğini anlatan "Miraç" isimli sergi açıldı. Kandil programına, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi ve yaşamını yitirenler rahmetle anıldı.

Vatandaşlara, cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünce de camiye gelenlere ikramlarda bulunuldu.

DÜZCE'DE MİRAÇ KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Düzce'de, Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Miraç Kandili dolayısıyla, Merkez Büyük Cami'ye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi, namaz kıldı.