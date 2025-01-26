Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

26 Ocak 2025 20:52 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutladı. Erdoğan, bu mübarek gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını temenni etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajla İslam​ âleminin Miraç​ Kandili’ni kutladı. Mesajında, bu mübarek gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını temenni eden Erdoğan​, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı, sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun.”