Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ocak 2025 20:52 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 20:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutladı. Erdoğan, bu mübarek gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajla İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutladı. Mesajında, bu mübarek gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını temenni eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin makamıâlâya ulaştığı, sonsuz hikmetle dolu bu gecenin tüm insanlık için huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun.”
Kaynak: tgrthaber.com