SON DAKİKA!
96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı müteahhidine ceza İndirimi: 62 kez müebbetten 22 yıla düştü!

Adana'da Alpargün Apartmanı müteahhidi Hasan Alpargün hakkında verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme heyeti, "olası kast" hükmünü kaldırarak sanığı "bilinçli taksir" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 22:48

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e, birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan bilinçli taksirle 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, daha önceki 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını bozarak 'olası kast' hükmünü kaldırdı.
Sanık Hasan Alpargün, apartmanı 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun ve eksiksiz inşa ettiğini savundu.
Cumhuriyet savcısı, sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki avukatları ise sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulamadan bilinçli taksirle suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.
"1975 DEPREM YÖNETMELİĞİ'NE UYGUN İNŞAAT YAPTIM"

Alpargün, savunmasında apartmanı kanunlara uygun inşa ettiğini öne sürerek, "İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. Ciddi sağlık sorunlarım var, kanser hastasıyım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatları ise, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı ve yerel mahkemeye sunduğu 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın mütalaasını bu yönde değiştirmesini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün’e ‘olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını bozdu. ‘Olası kast’ hükmünü kaldıran heyet, Alpargün’e iyi hal indirimi uygulanmaksızın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

