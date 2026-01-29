ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Ankara'da kritik görüşme

ABD ve İran arasında kriz tırmanırken yarın Türkiye'de kritik bir görüşme gerçekleşecek. İran Dışişleri Bakanı Arakçi yarın Türkiye'ye gelecek. akanı Abbas Arakçi'nin yarın Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Arakçi ile yapacağı görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel güvenliğe, Gazze’den Suriye’ye kadar pek çok başlığı ele alınacak.

Görüşmelerde Türkiye’nin 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalar aracılığıyla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor. Bu çerçevede sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğinin ifade edilmesi öngörülüyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE İRAN’A YÖNELİK GELİŞMELER

Kaynaklar, Bakan Fidan’ın Türkiye’nin İran’da son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydedeceğini belirtti. Görüşmelerde Türkiye’nin İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böyle bir adımın bölgesel ve küresel ölçekte oluşturacağı risklere dikkat çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor. Bakan Fidan’ın ayrıca İran’ın nükleer programı konusunda kısa sürede barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediklerini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’nin yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Kaynaklara göre, görüşmelerde terör örgütü PKK’nın İran kolu PKK/PJAK’ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı role dikkat çekilerek, yaşanan hadiselerin PJAK’ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran’ın güvenliği açısından da acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunun altı çizilecek.

Gazze’deki duruma da değinilmesi beklenen görüşmelerde, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması kapsamında Türkiye’nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması dahil olmak üzere sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesine öncelik verildiğinin vurgulanacağı bildirildi. Bu kapsamda Gazzelilerin kendi topraklarında kalmalarını ve huzur ile güvenlik içinde yaşamalarını mümkün kılacak şartların oluşturulması amacıyla Gazze’nin yeniden imarının desteklendiğinin ifade edilmesi, İsrail’in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkeleri olmak üzere dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekilmesi öngörülüyor.

SURİYE’DEKİ SON DURUM DA ELE ALINACAK

Suriye başlığında ise, ülkede barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağının vurgulanması, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın eksiksiz uygulanmasının önemine işaret edilmesi bekleniyor. Kaynaklar, DEAŞ mensubu mahkumların transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye’de ateşkesin muhafaza edilmesinin öneminin de görüşmelerde gündeme geleceğini belirtti.