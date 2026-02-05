Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Abdullah Öcalan'a umut hakkı uygulanacak mı? Cem Kaya tarih vererek açıkladı: İnşallah ölür

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "umut hakkı" sözünü yinelemesi, konunun tartışılmasına neden olurken Avukat Cem Kaya TGRT Haber'de gelişmeyi yorumladı. Kaya , Öcalan'ın serbest kalma ihtimalinin en erken 2035 olduğunu belirterek "İnşallah ölür" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 23:27

Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında büyük pay sahibi olan MHP Genel Başkanı , partisinin 3 Şubat'taki grup toplantısında yaptığı konuşmayla bir kez daha gündem belirledi.

Bahçeli, konuşmasında terör örgütü elebaşı , cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı , görevden alınan DEM Partili eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve yine görevinden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i de kastederek çağrı yaptı.

Abdullah Öcalan'a umut hakkı uygulanacak mı? Cem Kaya tarih vererek açıkladı: İnşallah ölür

Bahçeli "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullandı.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında yorum yapan Avukat Cem Kaya, ses getirecek sözler sarf etti.

"2035'TE İNŞALLAH ÖLÜR"

Kaya, programdaki konuşmasında "1949 doğumlu teröristbaşı. 36 yıl koyuyoruz hükmünün kesinleştiği tarihe yani 1999'a. Sene oluyor 2035. Dua yerine geçsin. 2035'te inşallah ölür. Bu tartışma ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan'a umut hakkı uygulanacak mı? Cem Kaya tarih vererek açıkladı: İnşallah ölür

Kaya, durumun yasallaşmasıyla ilgili de "Velev ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bizim infaz kanunumuzun 107. maddesi değiştirildi. Bunun en erken uygulanabileceği tarih 2035'tir." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP'li Feti Yıldız'dan umut hakkı açıklaması: Uzlaştık, raporda olacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP lideri Devlet Bahçeli'den çarpıcı sözler! 'Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına'
ETİKETLER
#pkk
#devlet bahçeli
#abdullah öcalan
#selahattin demirtaş
#İnfaz Kanunu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.