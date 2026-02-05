Abdullah Öcalan'a umut hakkı uygulanacak mı? Cem Kaya tarih vererek açıkladı: İnşallah ölür

Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında büyük pay sahibi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 3 Şubat'taki grup toplantısında yaptığı konuşmayla bir kez daha gündem belirledi.

Bahçeli, konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, görevden alınan DEM Partili eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve yine görevinden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i de kastederek çağrı yaptı.

Bahçeli "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullandı.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında yorum yapan Avukat Cem Kaya, ses getirecek sözler sarf etti.

"2035'TE İNŞALLAH ÖLÜR"

Kaya, programdaki konuşmasında "1949 doğumlu teröristbaşı. 36 yıl koyuyoruz hükmünün kesinleştiği tarihe yani 1999'a. Sene oluyor 2035. Dua yerine geçsin. 2035'te inşallah ölür. Bu tartışma ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

Kaya, durumun yasallaşmasıyla ilgili de "Velev ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bizim infaz kanunumuzun 107. maddesi değiştirildi. Bunun en erken uygulanabileceği tarih 2035'tir." şeklinde konuştu.