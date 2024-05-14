Acı haberi alan aile hastaneyi birbirine kattı

14 May 2024 11:24 - Güncelleme : 14 May 2024 11:30

Müge Anlı programında bir ilk yaşandı! Muhabir canlı yayında cesedin yerini tespit etti

Müge Anlı programında bir ilk yaşandı! Muhabir canlı yayında cesedin yerini tespit etti

Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile yoğun bakım ünitesine girdi. Hastanede zorluj çıkaran şahıslar güçlükle dışarı çıkarıldı.

HASTA YAKINLARI VE GÖREVLİLER ARASINDA TARTIŞMA

Yoğun bakım ünitesine giren aile üyeleri yakınlarının cenazesi başında ağıt yakarken, kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı.

Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartılırken, güvenlik görevlileri ve aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesindeki feryatları ve güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma ise cep telefonu ile görüntülendi.