Acı haberi alan aile hastaneyi birbirine kattı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 11:24 - Güncelleme : 14 May 2024 11:30
Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen acılı aile hastaneyi birbirine kattı.
Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile yoğun bakım ünitesine girdi. Hastanede zorluj çıkaran şahıslar güçlükle dışarı çıkarıldı.
HASTA YAKINLARI VE GÖREVLİLER ARASINDA TARTIŞMA
Yoğun bakım ünitesine giren aile üyeleri yakınlarının cenazesi başında ağıt yakarken, kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı.
Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartılırken, güvenlik görevlileri ve aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesindeki feryatları ve güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma ise cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı