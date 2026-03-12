Menü Kapat
Editor
 | Selahattin Demirel

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ticaret mahkemeleriyle ilgili açıklama: 10 yılı doldurmayan hakim başkan olmayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 22:18

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyeti kabul eden Akın Gürlek, TİM’in Türkiye ekonomisi için bir lokomotif olduğunu belirtti.

TİM üyelerinin istihdama ve üretime katkılarının son derece önemli olduğunu belirten Bakan Gürlek, iş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek dava süreçlerinin kısalması için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

"TİCARET MAHKEMELERİNDE İHTİSASLAŞMA GETİRDİK"

Bakan Gürlek, "Özellikle ticari davalarda, ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak. Ticaret mahkemelerini tek çatı altında toplamak için gerekli adımı attık. Özellikle ihracatta ve yatırım anlamında ülkemizde kimsenin sorun yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda bürokratik olarak sorunlar çıkıyorsa bu sorunları da elimizden geldiğinde azaltacağız. Yargı olarak süreçlerin hızlanması için zaten çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

