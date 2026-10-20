Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in malvarlığına yönelik YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında mahkeme kararını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Özgür Özel arasındaki tazminat davasında karar çıktı: 750 bin TL tazminat ödeyecek Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki karşılıklı manevi tazminat davasında mahkeme kararını açıkladı. Dava, Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına yönelik iddialarının ardından açıldı. Mahkeme, Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul etti. Özgür Özel'in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi. Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise mahkeme tarafından reddedildi.

ÖZGÜR ÖZEL 750 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel’in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan Özgür Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi.