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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:56

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Özgür Özel arasındaki tazminat davasında karar çıktı: 750 bin TL tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile YENİ Parti Genel Başkanı arasındaki mal varlığı iddialarına ilişkin görülen karşılıklı tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Özgür Özel’i 750 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm ederken, Özel'in açtığı karşı davayı reddetti.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Özgür Özel arasındaki tazminat davasında karar çıktı: 750 bin TL tazminat ödeyecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 11:56

Adalet Bakanı Sayın ’in malvarlığına yönelik Genel Başkanı ’in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında mahkeme kararını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Özgür Özel arasındaki tazminat davasında karar çıktı: 750 bin TL tazminat ödeyecek

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki karşılıklı manevi tazminat davasında mahkeme kararını açıkladı.
Dava, Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına yönelik iddialarının ardından açıldı.
Mahkeme, Akın Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul etti.
Özgür Özel'in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.
Özgür Özel'in açtığı karşı dava ise mahkeme tarafından reddedildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL 750 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel’in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan Özgür Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi.

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ETİKETLER
#Özgür Özel
#Akın Gürlek
#Yeni Parti
#Manevi Tazminat Davası
#Gündem
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