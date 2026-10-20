Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Özgür Özel arasındaki tazminat davasında karar çıktı: 750 bin TL tazminat ödeyecek

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İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in malvarlığına yönelik YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel’in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Öte yandan Özgür Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi.