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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 22:57

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Ahmet Şık'ın iddialarına hukuki adım: "Muhatap alınmamaktadır"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, TİP Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Ahmet Şık'ın iddialarına hukuki adım:
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 22:57

Sayın , (TİP) Milletvekili ’ın daha önce dile getirdiği iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Şık’tan daha önce dile getirdiği iddialarına ilişkin somut bilgi ve belge sunmasının istendiğini belirtti. Gürlek, bugüne kadar söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir belgenin ortaya konulmadığını ifade etti. Dayanaktan yoksun ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar nedeniyle Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirten Gürlek, "İddiasını ispat edemeyen bu müptezelin iftira ve hakaretleri tarafımızca muhatap alınmamaktadır. Gerekli cevap yalnızca hukuk önünde verilecektir" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
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#Gündem
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