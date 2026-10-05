Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yurt dışına kaçan suçluların Türkiye’ye iade süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 294 suçlu Türkiye'ye getirildi Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusundaki kararlılığını vurgulayarak, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edilmiştir. Bu iade edilen kişiler arasında 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan ve 3'ü İngiltere'den gelmiştir. 2026 yılının ilk 9 ayında toplamda 294 kişi Türkiye'ye getirilmiştir. Bu 9 aylık dönemde en fazla iade Gürcistan'dan (137 kişi) gerçekleşmiştir.

2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam suçlu sayısıyla ilgili verileri paylaşan Bakan Gürlek, "Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz.

1 Temmuz’da, “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.” demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik.

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi. Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi.

Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi."

https://x.com/abakingurlek/status/2107065351280136682