Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:10

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 294 suçlu Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye’ye iade süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam suçlu sayısının 294’e ulaştığını aktardı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 294 suçlu Türkiye'ye getirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:10

Adalet Bakanı Sayın , sosyal medya hesabından yurt dışına kaçan suçluların ’ye iade süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 294 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusundaki kararlılığını vurgulayarak, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edilmiştir.
Bu iade edilen kişiler arasında 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan ve 3'ü İngiltere'den gelmiştir.
2026 yılının ilk 9 ayında toplamda 294 kişi Türkiye'ye getirilmiştir.
Bu 9 aylık dönemde en fazla iade Gürcistan'dan (137 kişi) gerçekleşmiştir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam suçlu sayısıyla ilgili verileri paylaşan Bakan Gürlek, "Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz.

1 Temmuz’da, “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.” demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik.

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi. Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi.

Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi."

https://x.com/abakingurlek/status/2107065351280136682

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa'da şüpheli ölüm: Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AileFest’te: Vatandaşlarla bir araya geldi
Tanju Özcan’ın 'Cinsel saldırı' davasında mahkeme kararını verdi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Türkiye
#Adalet Bakanlığı
#Akın Gürlek
#İçişleri Bakanlığı
#dışişleri bakanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.