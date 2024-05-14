Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez'i tebrik etti

14 May 2024 12:39 - Güncelleme : 14 May 2024 12:41

Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 37. tur oylamasında yeni başkan seçildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla Yargıtay Başkanı oldu.

"GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 1 Temmuz 1966 yılında Antakyada doğdu. Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzonda yapmıştır.

Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sonrasında sırasıyla Elbistan,Kozluk,Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Ömer Kerkez, evli ve 3 çocuk babasıdır.