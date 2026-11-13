Adana elektrik kesintisi ve Mersin elektrik kesintisi listesi, 14-15-16 Kasım 2026 tarihleri için belli oldu. Açıklanan planlı çalışma programına göre iki kentte çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Ceyhan, Çukurova, Seyhan ve Yüreğir'in yanı sıra Silifke, Tarsus ve Toroslar'daki belirli bölgeler kesinti programında yer alıyor. Mahalle ve sokak bazında hazırlanan listede kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri de ayrı ayrı belirtiliyor. Vatandaşlar ise kendi adreslerinin elektrik kesintisi programında bulunup bulunmadığını öğrenmek için ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini araştırıyor. İşte Adana ve Mersin'de 14, 15 ve 16 Kasım tarihlerinde elektrik kesintisi uygulanacak bölgelerin ayrıntılı listesi…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adana ve Mersin elektrik kesintisi! 14-15-16 Kasım elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana ve Mersin'in birçok ilçesinde 14-15-16 Kasım 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Adana elektrik kesintisi 14 kasım 2026 listesi açıklandı. Kesintiler Ceyhan, Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Silifke, Tarsus ve Toroslar'ın belirli mahalle ve sokaklarını kapsayacaktır. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri her bölge için ayrı ayrı belirtilmiştir. Mersin elektrik kesintisi 14 kasım 2026 listesi de açıklandı. Planlı çalışmalar kapsamında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesintiler yapılacaktır.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 KASIM 2026

CEYHAN

Ceyhan'da 14 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle iki ayrı bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden 5903 Sokak, Gündoğan ve Vayvaylı bölgeleri etkilenecek. Aynı saatlerde Kemenin Köprü, 5901, 5902, 5903 ve 5920 sokakları ile Dere Civarı mevkisi ve Gündoğan'da da elektrik kesintisi uygulanacak.

16 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında 674 Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 10.30 ile 11.30 saatleri arasında 26, Kıbrıs, Lefkoşa, Osman Baturalp, Şehit Ahmet Karaçor, Şehit Ahmet Yefrek, Yurt ve Ziya Gökalp caddeleri ile 10, 11, 12, 17, 19, 4, 4. Murat ve 9 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca Aydızlar, Bozcalar, Büyük Selçuklu ve Selçukbey bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

16 Kasım'da 12.00 ile 13.00 saatleri arasında 45, 88, 89 ve 90 numaralı sokaklar ile Ahmet Ural, Aşık Sefai, Bakü, Cahit Işıkoğlu, Dağıstan, İbrahim Karaoğlanoğlu, Nur Sultan Nazarbayev, Sever, Seyit Ahmet Arvasi, Şehitler, Türkmenistan ve Uğur Mumcu caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 14.00 ile 15.00 saatleri arasında 612 Sokak, Gün Sazak, H. Ökkeş Bulut, İnönü, M. Koca Durmuş, M. Mehmet Efendi, M. Şerif Yiğit, Öğretmen Abdulkadir Ünlü ve Şehit Pilot Teğmen Kaya Köker caddelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

16 Kasım'da 15.30 ile 16.30 saatleri arasında Cevher Dudayev, İbrahim Mete, Timuçin, Yasin Manga ve Yunus Emre caddeleri ile 218 Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Başören, Başören Köyü mevkisi, Sakızderesi mevkisi, 10552 Sokak, Çelikler, Gümürdülü, Gümüşdere, Gökbuket, Kozan, Veliefendi Çiftliği, Yeniyerleşim, Hakkıbeyli, Kaşobası, Kadirin Çiftliği, Sarıçam ve Yağızlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında 8301, 8303, 8304 ve 8305 numaralı sokaklar ile Yılankale'de elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 15.00 ile 17.30 saatleri arasında 8001, 8002, 8003, 8007, 8010, 8011 ve 8012 numaralı sokaklar ile Bucak mevkisi ve Toktamış bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

16 Kasım 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023 ve 5027 numaralı sokaklar ile Çevretepe ve 1 (Yüce) bölgesi etkilenecek. Ayrıca 3502, 3503, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523 ve 3524 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi yaşanacak.

Atatürk (Yeşilyurt), Doruk Alparslan Türkeş, Fevzi Çakmak, Fevzi Çakmak (Yeşilyurt), İncirli Pınar ve İnönü (Yüce) caddeleri ile Küme 1, Küme 2 Salibali ve Şehit Adem Uyar bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

5601, 5603, 5605, 5606 ve 5608 numaralı sokaklar, Durhasandedе, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6608, 6609, 6611 ve 6612 numaralı sokaklar ile İsali ve Tutluburun bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca 6701, 6702 ve 6703 numaralı sokaklar, Kılıçkaya, 7001, 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7010, 7011 ve 7012 numaralı sokaklar, Körkuyu ve Yumurtalık bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7419, 7421 ve 7423 numaralı sokaklar ile Kalemzade Taş mevkisi, Narlık, 8100, 8101, 8102, 8120 numaralı sokaklar ve Yellibel'de de elektrik kesintisi yaşanacak.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında aynı bölgelerde yeniden elektrik kesintisi uygulanacak. Çevretepe, Yüce, Yeşilyurt, Durhasandedе, İsali, Tutluburun, Kılıçkaya, Körkuyu, Yumurtalık, Kalemzade Taş mevkisi, Narlık ve Yellibel bölgeleri ile belirtilen sokak ve caddeler kesintiden etkilenecek.

18 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Şehit Uzman Bican Kapılay, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822 ve 3823 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. BOTAŞ, BOTAŞ İskele Yolu, İncirli Giriş ve Şehid İbrahim Ünal bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

17 Kasım 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721 ve 3732 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. Atatürk (İstiklal), Cumhuriyet (İstiklal) ve İnönü (İstiklal) caddeleri ile Kara Tepe mevkisi, Kervansaray, Şehit Öğretmen Ertan Sevim, Şehit Uzman Bican Kapılay ve Narlık bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

17 Kasım 2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında Dokuztekne, 5706, 5705, 5703, 5701 ve 5704 numaralı sokaklar, Çığralı, Dutlupınar, 6101, 6102, 6103 ve Hamidiye 1 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı saatlerde 3714, 3704, 3711, 3715, 3719, 3703, 3732, 3718, 3712, 3706, 3716, 3721, 3720, 3709, 3717, 3708, 3710, 3707 ve 3713 numaralı sokaklar ile Atatürk (İstiklal), Cumhuriyet (İstiklal), İnönü (İstiklal) caddeleri, Kara Tepe mevkisi, Şehit Uzman Bican Kapılay, Şehit Öğretmen Ertan Sevim, Kervansaray ve Üceceören bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

Ayrıca 3822, 3819, 3813, 3808, 3803, 3821, 3817, 3823, 3801, 3804, 3810, 3806, 3815, 3818, 3805, 3807, 3816, 3802, 3809, 3811 ve 3820 numaralı sokaklar ile BOTAŞ İskele Yolu, İncirli Giriş, Şehid İbrahim Ünal ve BOTAŞ bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden ayrıca 41093, 41036, 41056, 41055, 41051, 41147, 41211, 41006, 41139, 41151, 41215, 41207, 41009, 41005, 41257, 41083, 41193, 41153, 41017, 41142, 41209, 41079, 41170, 41004, 41078, 41008, 41148, 41158, 41076, 41033, 41003, 41213, 41069, 41184, 41203, 41057, 41152, 41072, 41080, 41204, 41240, 41088, 41049, 41045, 41196, 41054, 41212, 41165, 41186, 41258, 41206, 41053, 41042, 41046, 41086, 41164, 41145, 41089, 41166, 41156, 41143, 41052, 41090, 41149, 41021, 41007, 41155, 41044, 41238, 41157, 41027, 41028, 41167, 41002, 41197, 41144, 41220, 41012, 41174, 41050, 41169, 41172, 41037, 41146, 41224, 41175, 41171, 41140, 41058, 41013, 41259, 41234, 41010, 41026, 41035, 41135, 41011, 41043, 41071 ve 41040 numaralı sokaklar etkilenecek.

Maraşal Fevzi Çakmak, Tekeli (Hürriyet), Öğretmen Mehmet Er, Erol Kahraman (Esentepe), Mustafa Eren (Esentepe), Yıldırım Beyazıt (Leventoğlu), Tekeli (Esentepe), Erol Kahraman (Leventoğlu), Öğretmen Mehmet Er (Esentepe), Yıldırım Beyazıt, Genç Osman (Leventoğlu), Arif Hikmet Aydın, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi (Esentepe), Osman Gazi Bulvarı, Ekerler Çiftliği, Dabızlılar, Alparslan Türkeş 1, Ertuğrul Gazi, Payas, Kanuni Sultan Süleyman, 1. Murad, Genç Osman, Halil Çulha, Osman Gazi, Orhan Gazi, 2. Beyazıt ve Selimiye 1 bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇUKUROVA

Çukurova'da 14 Kasım 2026 tarihinde 13.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dr. Sadık Ahmet ve Turgut Özal caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Cungurlu, Kantin, Merkez 3, Merkez 5, Akçalı Merkez, Kırıklı Merkez, Karalar, Sadıkali Merkez, Gölüklü, Topaktaş Merkez, Kangallı, Topkaralı Merkez, Yazıbaşı Merkez ve Yazıbaşı Topallı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

15 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında 128001, 83001, 83025 ve 83027 numaralı sokaklar ile Araplar, Merkez 1, Safiye Su Villaları, Topalak ve Merkez 5 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

16 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 79071, 79072, 79073, 79075, 79079, 78073, 78074, 78075 ve 78076 numaralı sokaklar ile Şehitler ve Ali Sepici bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 10.15 ile 18.00 saatleri arasında 84148, 84150, 84152, 84154 ve 84155 numaralı sokaklar ile Şehit Ali Öztaş ve Turgut Özal caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

16 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 84128, 84130, 84131, 84132, 84133, 84135, 84136, 84147, 84148, 84149, 84150, 84152 ve 84153 numaralı sokaklar ile Şehit Ali Öztaş bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Ayzek ve Kütüklü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 10.15 ile 18.00 saatleri arasında Arif Nihat Asya ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca 129035, 129036, 129047 ve 129048 numaralı sokaklar, Arif Nihat Asya, Kabasakal, Köy İçi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

17 Kasım'da 10.30 ile 18.30 saatleri arasında Kütüklü ve Naipler bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029, 122030 ve 121009, 121010, 121011 numaralı sokaklar etkilenecek.

Ayrıca 124001, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007 ve 121008 numaralı sokaklar ile Hastane, Karaisalı, Ayzek, Çatalan, Kütüklü, Naipler, Stadyum ve Hacı Osman bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 77231, 77232, 77239, 77240 ve 77248 numaralı sokaklar ile Kurttepe bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

SEYHAN

Seyhan'da 14 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 70256, 70260, 70262, 70266, 70270, 70276, 70288 ve 70292 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 10.15 ile 18.15 saatleri arasında 70038, 70082, 70154, 70158, 70160, 70170, 70172, 70176, 70178, 70180, 70182, 70184, 70186, 70192, 70194, 70196, 70218, 70222, 70226, 70228, 70230, 70232, 70234, 70236, 70238, 70240, 70242, 70244, 70246, 70250, 70252, 70254, 70256, 70276, 70280, 70294, 70296, 70298, 70300, 70302, 70304, 70306, 70308, 70310, 70312, 70314, 70316, 70318, 70320, 70324, 70328, 70330 ve 70332 numaralı sokaklar ile İbo Osman bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

14 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 14003, 14007, 14009, 14011, 14013, 14015, 14019, 14021, 14023, 14025, 14039, 14041, 14043 ve 14047 numaralı sokaklar ile Ahmet Cevdet Yağ ve Obalar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca 38080, 38082, 38084, 38090 ve 38116 numaralı sokaklar, Gülpınar, 37001, 37002, 37003, 37004, 37005, 37006, 37007, 37008, 37009, 37010, 37011, 37021, 37022, 37024, 37025, 37026, 37028, 37029, 37030, 37031, 37032, 37033, 37034, 37035, 37036, 37037, 37038, 37039, 37041, 37043, 37044, 37045, 37068, 37069, 37070, 37071, 37076, 37079 ve 37080 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek. Dumlupınar, Mirzaçelebi ile 31028, 31050, 31051, 31054, 31066, 31068, 31070, 31072, 31074, 31076, 31078, 31080 ve 31082 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 14001, 14002, 14004, 14005, 14006, 14007, 14008, 14009, 14011, 14012 ve 14067 numaralı sokaklar ile Ahmet Cevdet Yağ, Havuzlubahçe ve Şehit Komando Binbaşı Mehmet Duman bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca 15014, 15020, 15030, 15032, 15034, 15088, 15092, 15096, 15098, 15102, 15104, 15106, 15108, 15110, 15112, 15114, 15116, 15118, 15120, 15122, 15124, 15126, 15128, 15130, 15132, 15134 ve 15136 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek.

14 Kasım'da 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Turhan Cemal Beriker Caddesi ve 47083 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 15.00 ile 17.30 saatleri arasında 94001, 94002, 94003, 94005, 94007, 94009, 94011, 94015, 94017, 94019 ve 94023 numaralı sokaklar ile Küme Çadır bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

14 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 54001, 54002, 54003, 54004, 54005, 54006, 54007, 54008, 54009, 54010, 54012, 54013, 54015, 54017, 54019, 54020, 54022, 54023, 54024, 54025, 54026, 54027, 54028, 54029, 54030, 54031, 54032, 54033, 54036, 54038, 54040 ve 54044 numaralı sokaklar ile İsmetpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Özgür, Şehit Jandarma Onbaşı Fahri Özşen ve Şehit Nasif Namlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca 53001, 53002, 53016, 53023, 53024, 53025, 53028, 53032, 53034, 53035, 53037, 53039, 53040, 53041, 53043, 53045, 53047, 53049, 53051, 53053, 53055, 53057, 53059, 53061, 53078, 53080, 53082, 53084 ve 53104 numaralı sokaklar ile Demetevler ve Ray bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

Kesinti kapsamında 51010, 51013, 51019, 51021, 51023, 51025, 51035, 51046, 51048, 51050, 51056, 51064, 51066, 51068, 51070, 51072, 51074, 51076, 51078, 51080, 51084, 51090 ve 51202 numaralı sokaklar ile Yeşilevler ve 27 Mayıs bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

56020, 56042, 56045, 56047, 56049, 56051, 56053, 56055, 56057, 56059, 56060, 56061, 56062, 56063, 56064, 56066, 56068, 56070, 56071, 56073, 56079, 56080, 56081, 56083, 56085, 56087, 56088, 56089, 56091, 56093, 56095, 56099, 56101, 56105, 56114, 56118, 56124 ve 56141 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek.

Ayrıca 52001, 52002, 52003, 52004, 52005, 52006, 52007, 52008, 52009, 52010, 52011, 52012, 52013, 52014, 52015, 52016, 52017, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52024, 52025, 52026, 52027, 52028, 52033, 52035, 52037, 52039, 52043, 52045, 52046, 52047, 52048, 52049, 52050, 52051, 52052, 52053, 52055, 52057, 52065, 52071, 52073 ve 52075 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

14 Kasım'da 09.30 ile 14.30 saatleri arasında 94002, 94004, 94006, 94008, 94016, 94020, 94022, 94026 ve 94041 numaralı sokaklar ile Turhan Cemal Beriker Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 13084, 13204, 13206, 13208, 13210, 13212, 13214, 13216, 13218, 13220, 13222, 13224, 13226, 13228, 13230, 13232, 13234, 13236, 13238, 13240, 13242, 13354, 13358, 13360, 13362, 13364, 13366, 13368, 13370, 13372, 13374, 13376, 13378, 13380, 13382, 13384, 13388, 13390, 13392, 13398, 13428, 13432, 13438, 13440, 13446, 13448, 13450, 13460, 13462, 13464, 13466, 13468, 13470, 13474, 13476, 13480, 13482, 13484, 13486, 13488, 13560, 13562, 13564, 13566 ve 13568 numaralı sokaklar ile Obalar bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

14 Kasım'da 10.30 ile 12.30 saatleri arasında 41013, 41007, 41003, 41005 ve 41001 numaralı sokaklar ile Emek bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 12.45 ile 14.30 saatleri arasında 41002, 41007, 41009, 41011, 41013 ve 41017 numaralı sokaklar ile Emek ve Turhan Cemal Beriker bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

14 Kasım'da 14.45 ile 15.15 saatleri arasında 41002, 41004, 41005, 41008, 41017 ve 41026 numaralı sokaklar ile Emek bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 15.30 ile 17.00 saatleri arasında 41004, 41006, 41008 ve 41028 numaralı sokaklar ile Barış ve Turhan Cemal Beriker bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

15 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 93001, 93015 ve 93026 numaralı sokaklar, Turhan Cemal Beriker Caddesi, 4001 ve 4004 numaralı sokaklar, Yolgeçen ve 94028 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Fuzuli bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

15 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 47001, 47002, 47004, 47006, 47007, 47008, 47010, 47012, 47014, 47016, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47024, 47026, 47028, 47029, 47030, 47031, 47032, 47033, 47034, 47035, 47036, 47037, 47038, 47039, 47040, 47041, 47042, 47043, 47044, 47045, 47046, 47047, 47048, 47049, 47050, 47051, 47052, 47053, 47054, 47055, 47056, 47057, 47058, 47059, 47060, 47061, 47062, 47063, 47064, 47065, 47066, 47067, 47068, 47069, 47070, 47072, 47074, 47076, 47078, 47080, 47082, 47084, 47086, 47088, 47090, 47092, 47094, 47095, 47096, 47098, 47100, 47102, 47104, 47105, 47106, 47108, 47110, 47114, 47115, 47116, 47120, 47122, 47124, 47126, 47128, 47130, 47134, 47136, 47138, 47140, 47142, 47144, 47146, 47148, 47150, 47152, 47154, 47160, 47162, 47164, 47166, 47168, 47170, 47172, 47173, 47189, 47191, 47193, 47210, 46173 ve 46265 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

16 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 70082, 70280, 70282, 70284, 70286, 70290 ve 70332 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 93002, 93025 numaralı sokaklar, Turhan Cemal Beriker Caddesi, Zeytin, 2003, 2015 ve Sınır bölgeleri ile 94002, 94004, 94006, 94008, 94016, 94017, 94020, 94022, 94026, 94030 ve 94041 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

16 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 18028, 18040, 18041, 18042, 18043, 18044, 18046, 18047, 18053 ve 18054 numaralı sokaklar ile Eminağa bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 42075, 42076, 42080, 42084, 42085, 42086, 42109, 42114, 42115, 42116, 42121, 42122, 42123, 42124, 42128, 42129, 42130, 42132, 42136, 42137, 42138, 42143, 42152, 42153, 42154, 42155, 42156, 42162, 42163, 42164, 42165, 42166, 42168 ve 42169 numaralı sokaklar ile Turhan Cemal Beriker Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

16 Kasım'da 10.30 ile 18.00 saatleri arasında 42109, 42118 ve 42119 numaralı sokaklar ile Turhan Cemal Beriker Caddesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 12030, 12189, 12212, 12214, 12216, 12254, 12256, 12258, 12260, 12262, 12266, 12268, 12270, 12272, 12274, 12276, 12278, 12290, 12292, 12294, 12296, 12298, 12300, 12302, 12304, 12306, 12308, 12310, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 12410, 12411, 12412, 12424, 12425, 12463, 12464 ve 12466 numaralı sokaklar ile Ahmet Cevdet Yağ bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 09.30 ile 13.30 saatleri arasında 14001, 14005, 14007, 14009, 14011 ve 14067 numaralı sokaklar ile Ahmet Cevdet Yağ bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

17 Kasım'da 10.15 ile 14.00 saatleri arasında 14014, 14028, 14029, 14030, 14042 ve 14044 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Turhan Cemal Beriker Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 70457, 70005, 70467, 70469, 70007, 70011, 70155, 70471, 70009 ve 70003 numaralı sokaklar ile Karaafat bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 56001, 56005, 56011, 56017, 56019, 56021, 56023, 56025, 56027, 56029, 56031, 56033, 56035, 56037, 56039, 56041, 56043, 56045, 56061, 56063, 56065, 56069, 56071, 56073, 56083, 56085, 56101, 56103, 56105, 56113, 56115, 56117, 56119, 56123, 56133, 56137, 56139, 56141 ve 56143 numaralı sokaklar ile Şehit Mehmet Özel ve Şehit Nasif Namlu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

YÜREĞİR

Yüreğir'de 14 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5903 numaralı sokak, Gündoğan ve Vayvaylı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün aynı saatlerde Kemenin Köprü, 5901, 5902, 5903 ve 5920 numaralı sokaklar ile Dere Civarı mevkisi ve Gündoğan bölgesinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

15 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 196/1, 6273, 6275, 6276, 6294, 6303, 6306, 6307, 6308, 6309, 6311, 6314, 6317, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6344, 6345, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352 ve 6353 numaralı sokaklar ile İncirlik ve Levent bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca 2067 ve 2067/2 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek.

Aynı gün 12.30 ile 15.30 saatleri arasında Atatürk, 4314, 4363, 4364, 4375, 4378, 4383, 4385, 4386, 4387, 4388, 4390, 4398, 4437, 6220, 6233, 6234 ve 6235 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. Atatürk, Girne, İncirlik, Sezai Karakoç ve Şehit Polis Ahmet Toprakoğlu bölgeleri ile 2128, 2129, 2131, 2132 ve 2134 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek.

15 Kasım'da 10.30 ile 14.30 saatleri arasında 4732, 4733, 4734, 4738, 4739, 4740, 4741, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754 ve 4756 numaralı sokaklar ile Akdeniz 1, Kardelen ve Mihmandar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca 4640, 4641, 4647, 4648, 4649 ve 4650 numaralı sokaklar ile Gaziler, Kanal 1 ve Karataş bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak. 5189, 5190, 5191, 5244, 5245, 5247, 5248 ve 5249 numaralı sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet, Gül 1, Kardelen 1, Okul ve Park bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

15 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çakıören, Çimeli, Çukurkamış, Gölkaya, Hacıhasan, Kiremitli, Helvacı, İshacılı, Kırhasan, Oymaklı, Sirkenli, Terliksiz, Topraklı, Yemişli ve Yüzbaşı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı çalışma kapsamında 5069, 5070, 5075, 5076 ve 5078 numaralı sokaklar ile Güngör, Necati Kurmel, 5121, 5125, Fevzi Çakmak, 102 numaralı sokak, Karataş, Kazım Karabekir, 5688, 5698, 5700, 5705, 97 numaralı sokak, Fikret Gökçe, 5091, 5093, 5096, 5100, 74/1, 75/1 ve 5712 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek.

15 Kasım'da 14.45 ile 16.45 saatleri arasında 699, 700, 701, 703, 705, 706, 789, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 820, 822, 823 ve 824 numaralı sokaklar ile Çukurova, Gülbey Karataş ve Süleyman Vahit bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca 825 ve 829 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 17.00 ile 18.30 saatleri arasında 875, 867, 851, 868, 807, 806, 812, 813, 810, 809 ve 811 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

15 Kasım'da 09.30 ile 10.30 saatleri arasında 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658, 661, 664 ve 669 numaralı sokaklar ile Karataş bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca 633, 634, 636, 640, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 648 ve 649 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek.

Aynı gün 10.45 ile 12.15 saatleri arasında 681, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 699 ve 700 numaralı sokaklar ile Süleyman Vahit bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca 569, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 630, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 643, 645 ve 650 numaralı sokaklar ile Karataş bölgesi de kesintiden etkilenecek. 657, 671, 675, 676, 677, 678 ve 679 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacak.

15 Kasım'da 12.30 ile 14.30 saatleri arasında 851, 863, 876, 877 ve 878 numaralı sokaklar ile Süleyman Vahit bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca 794, 799, 800, 802, 803, 806, 808, 814 ve 820 numaralı sokaklar ile 566, 569, 577, 578, 579, 580, 581, 582 ve 583 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi yaşanacak.

16 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 5076, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117 ve 67/1 numaralı sokaklar ile Beyaz Gelincik, Kanal ve Selahattin Eyyubi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 ve 2811 numaralı sokaklar ile Dadaloğlu bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2265, 2269 ve 2279 numaralı sokaklar ile Ege Bağatur ve Yaşar Doğu bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

Kesinti kapsamında 2812, 2813, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2869, 2884, 2885, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2901, 2902, 2907, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943 ve 2957 numaralı sokaklar da bulunuyor.

Ayrıca Badem ve Çağla, Gelincik, 2619, 2620, 2630, 2631, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637, 2639 numaralı sokaklar ile Eczacı Haşim Dalgıç bölgesi de kesintiden etkilenecek.

2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2489, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2522 ve 2525 numaralı sokaklar ile Sardunya bölgesinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

2734, 2953, 2956, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2748, 2752, 2753, 2755, 2756, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803 ve 2804 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi yaşanacak.

16 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 6276, 6335, 6338, 6339 ve 6344 numaralı sokaklar ile 2067/2 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 1047, 1050, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1083, 1084, 1086, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1106 ve 962 numaralı sokaklar ile Çukurova bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı çalışma kapsamında 852, 853, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884, 892, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 919, 1011, 1014, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 992, 993, 994, 995, 997 ve 998 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca 802, 814, 819, 820, 821, 822, 832, 833, 834, 835, 836, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 936 ve 958 numaralı sokaklar ile Şehit Polis Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

17 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 161/1, 186/1, 187/1, 188/1, 189/1, 190/1 ve 191/1 numaralı sokaklar ile 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853 ve 4856 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 99/1, Atatürk 4, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964 ve 4969 numaralı sokaklar ile Kanal 1 bölgesinde de elektrik kesintisi uygulanacak. 4971, 4972, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4986, 4987 ve 4988 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek.

Ayrıca 4815, 4821, 4822, 4824, 4825 ve 4826 numaralı sokaklar ile Kenan Evren, Turgut Özal ve Yedi Evler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

170/1, 185, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4856 numaralı sokak ve 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4929, 4930, 4931, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947 ve 4948 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesinti kapsamında Fevzi Çakmak 1 bölgesi ile 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907 ve 4908 numaralı sokaklar da bulunuyor. İsmet İnönü 1 bölgesi de kesintiden etkilenecek.

17 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 1759, 1746 ve 1757 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Ayas ve Vayvaylı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı gün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında Kaşlıca ve Vayvaylı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

18 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 5339, 5353, 5357, 5358, 5360, 5361, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371 ve 5372 numaralı sokaklar ile Ali Akdağ, Atatürk 1 ve Okul bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca 5243, 5244, 5245, 5247, 5251, 5253 ve 5264 numaralı sokaklar ile Eğitim, Karataş, Milliyet, Nene Hatun ve Park bölgeleri de kesintiden etkilenecek. 5265, 5268, 5270, 5272, 5273, 5275, 5278, 5279, 5281, 5285, 5286, 5288, 5289, 5290, 5292, 5298 numaralı sokaklar ve Adıyaman bölgesinde de elektrik kesintisi uygulanacak.

18 Kasım'da 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 1426, 1295, 1428, 1326, 1298, 1411, 1419 ve 1420 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün 13.30 ile 18.00 saatleri arasında 1436, 1439, 1339, 1454, 1438, 1437, 1447, 1445, 1452, 1459 ve 1478 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

18 Kasım'da 09.45 ile 17.45 saatleri arasında 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 820, 822, 823 ve 824 numaralı sokaklar ile Çukurova, Gülbey Karataş ve Süleyman Vahit bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca 825 ve 829 numaralı sokaklar da kesintiden etkilenecek.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 802, 803, 808, 814 ve 820 numaralı sokaklar ile Süleyman Vahit bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacak. 581, 582, 583, 794, 799 ve 800 numaralı sokaklarda da elektrik kesintisi uygulanacak.

18 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 6023, 6024, 6026, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6039, 6040, 6041, 6057, 6058, 6059, 6060, 6063, 6064, 6066, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6082, 6086, 6088, 6089 ve 6105 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Ayrıca 5970, 6001, 6002/1, 6012/1, 6015, 6018, 6103, 6106, 6107, 6108, 6110, 6111, 6113, 6115, 6116, 6118, 6119, 6120, 6121, 6124, 6126, 6128, 6133, 6136, 6140 ve 6141 numaralı sokaklar ile Cumhuriyet 1 bölgesi de kesintiden etkilenecek. 5998, 6002, 6003, 6009, 6014, 6018, 6020, 6021, 6022, 6025, 6027 ve 6050 numaralı sokaklar ile 6226 numaralı sokakta da elektrik kesintisi uygulanacak.

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 KASIM 2026

SİLİFKE

Silifke'de 14 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında MALIR bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 14.00 ile 18.00 saatleri arasında ise Ömer Seyfettin (Olukbaşı), Ömer Seyfettin, Mimar Sinan, Kazım Karabekir_1, Ergenekon, Çankaya_1, Çankaya (Olukbaşı), Aktepe-, 237_3, 232_3, 230_1, 229_3, 228_2, 226_3, 225_3, 224_3, 223_3, 222._3, 217_3, 216_3, 215_3, 214_2, 208_2, 205_3, 204_3, 202_3, 201_3, 200_1, 199_3, 196_3, 195_3, 193_3, 192_3, 191_3, 120_1 ve 116_2 bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

16 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ÇAMLICA bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı saatlerde AŞAĞI, YUKARI, ALADAM, Atatürk (Kızılisalı), Atatürk_25, Atatürk_29, Atatürk_4, Atatürk/11, ÇOPUR, KAYIK KÖY, MANCINIK, NARLICA, NARLICA/1, ÖZBAĞ ve ŞAHPA bölgelerinde de elektrik kesintisi yaşanacak.

16 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İMAMBEKİRLİ ve KARGICAK bölgelerinde, aynı saatlerde EKŞİLER bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak. EKŞİLER bölgesindeki kesinti 17 Kasım 2026 tarihinde de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında KARGICAK bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında KEMER, KEMER/12, MAVİÇAM (PİNEPARK), 1_6, 13_2, 17_3, 2_6, 2/7, 3_7, 4_6, 5_7, 6_7, 7_6, 7/7, 8_6, ADALAR, AKDENİZ, AKDENİZ (OVACIK), AKDENİZ (SELÇUKLAR)-, AKDENİZ_5, AKDENİZ_7, AKDENİZ-, AKDENİZ (SELÇUKLAR), ALTIN ORKİDE SİT., ALTINAY SİT., ALTINKUM SİT., ANDIÇ SİT., BEYAZEVLER, CANER, CUMHURİYET_1, ÇAĞLAYAN_1, ÇANKAYA_2, DEMET EVLER, DİBEKLİ, FEVZİ ÇAKMAK_2, GÜNAY SİTESİ ÖZGEN, HACI BEKİR, HACI BEKİR/1, HAKAN, İRFAN TAN-, KIRÇİÇEĞİ, LALEGÜL, LODOS TATİL SİT., MEHMET CURA, MEHMET CURA/1, MENDERES_1, MESA-, OĞUZLAR, OĞUZLAR (SELÇUKLAR)-, OĞUZLAR/1, OĞUZLAR/3, OĞUZLAR/5, OĞUZLAR/6, ÖMER ATICI, ÖZYURT, PROF. DR. FAİK ENDER ERGUN, SAMADIN, SERİNKENT, ŞAHİKA YAPI KOP., ŞEHİT MEHMET GÖNAY, ŞEHİT MEHMET GÖNAY/1, ŞHT. MEHMET GÜNAY, ŞHT. MEHMET GÜNAY/1, ŞHT. MEHMET GÜNAY/2, ŞHT. MEHMET GÜNAY1, ŞHT. MEHMET KALAK, TOLU, TRTCİLER, YAPAL DEDE, YAYLA YOLU, YEŞİLOVACIK (ÇANKAYA)- ve YEŞİLOVACIK/1 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

17 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında GÜNDÜZLER, IŞIKOLUĞU ve YENİSU bölgelerinde de elektrik kesintisi uygulanacak. 18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında MALIR bölgesinde elektrik verilemeyecek.

18 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında AŞAĞI, YUKARI, ALADAM, Atatürk (Kızılisalı), Atatürk_25, Atatürk_29, Atatürk_4, Atatürk/11, ÇOPUR, KAYIK KÖY, MANCINIK, NARLICA, NARLICA/1, ÖZBAĞ ve ŞAHPA bölgelerinde de planlı elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında KARAHANLI, TOLAS, BEYBÜKÜ, MERKEZ_1_1 ve ORTAÖREN bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

TARSUS

Tarsus'ta 14 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ARIKLI, BALTALI, ATGİRMEZ ve CEMAL GÜRSEL bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı saatlerde MEŞELİK MERKEZ bölgesinde de elektrik verilemeyecek. Ayrıca 8., 9., HACI FERİZOĞLU, 10., 7., FEVZİ ÇAKMAK ve 1. bölgelerinde de 09.30 ile 17.30 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

14 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, 1202., 1204., 1206., 1873, 1862, 1821., 1823., 1828., 1829., 1833., 1840., 1844., 1846., 1875, 1850., 1876., 1878., 1811., 1813., Şht. Piy. Ast. Bşç. Faruk Kaya (1814), 1809., 1852., 1854., 1856., 1858., 1860., Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan (1864), 1827., 1831., 1842., 1848., 1869, 18124, 1871, Kasım Ekenler Bulvarı, Mücahitler, 3604., 3602., 3606., 36101, Dr. Devlet Bahçeli, Şht. Mesut Çiftçi (4035), 40112, 40114, 4001., 4002., 4003., 4004., 4005., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., Şht. J. Er Yurdakul Alcan (4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4022., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4065., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4075., 4076., 4078., 4079., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., Şht. J. Bşçvş. Tahsin Kurt (4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4071., 4074., 4077., 4081., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121 ve 4017. bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

15 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında HİLMİ SEÇKİN, 4112., 4113., 4111. ve İSTİKLAL bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün 07.00 ile 12.00 saatleri arasında 1317., 1357, HİLMİ SEÇKİN, 1341, 1301., 1346, 1348, 1344, 1303., 1353, 1351, 1305., 1355, 1307., 1308., 1302., 1304., 1350, 1314., 1352, 1354, ALPASLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK ÇARŞISI, 2709., 2712., 2702., ESKİ HAL (2704)., 4110. ve 4108. bölgelerine elektrik verilemeyecek.

15 Kasım'da 10.00 ile 14.00 saatleri arasında 4109., 4113., 4114., ATATÜRK, HİLMİ SEÇKİN, KARDEŞ LANGEN, 4111. ve 4401. bölgelerinde kesinti uygulanacak. Aynı gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında ise 4114., 4116, 4111., 4112., 4109., ATATÜRK, 4113. ve HİLMİ SEÇKİN bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

16 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 4503, 4502, 4501., 4505., 4506., 4507., 4510., 4512., 4514., 4516., 4518., 4520., 4522., 4526., 4528., 4530., KARABUCAK., ULUBATLI HASAN, 4504., 4508., 4524., 4532., SAİT POLAT, 4509, KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMAN ŞAH, 12, 9, UĞUR MUMCU_1, OKUL, KUYU, 52., 53, 3, 83-, 92, KARABUCAK, 8, YEŞİL YOL, AHMET NECDET SEZER, CUMHURİYET, 7, 16, 4, 69, 13_1, 14, 11, MERKEZ, İSMET İNÖNÜ, 19_1, 26, 24, 41, 50., 30, 38, 28_1, 32-, 37, 40, ATATÜRK_4, 22, 39, 21, 51, 49, 18, 20., 43, 54., 56, 59_1, .17, 55_1, 57_1, ATATÜRK (YEŞİLKUYU), 105, 107, 108, 117, 96, 101, 102, 103, 104, 106, 110, ÇADIR KÜME EVLER, ULUBATLI HASAN., YENİÇAY, KÖSELERLİ, HASANAĞA, ATATÜRK_1, CUMHURİYET_1, GAZİ DURAN, GAZİ HALİL, ATATÜRK (FATİH), CUMHURİYET (FATİH), GAZİ OSMAN, 32, 26_1, 13, 28, 30_1, 34, BATI ÇEVRE YOLU (FATİH), 22_1, 93, 59, CUMHURİYET (YEŞİLOVA), 55, GAZİ DURAN (YEŞİLOVA), 90, 76, 29, 41., GAZİ HALİL (FATİH), 63, 57, 74, 96_1, 23, 54, 43., 37_1, 27, 58_1, 48, 50, 42, 25, 31, 17, 87, 75, 89, 77, 126 (YEŞİLOVA), 126, 91, 98, 72, 66, BATI ÇEVRE YOLU (YEŞİLOVA), 80, 86, 84, 102_1, 68, 81, 70, DOĞU ÇEVRE YOLU, 19, 104-, 116-, 97, 78, 51-, HASAN AĞA KÖY YOLU, MALAZ YOLU ve ALİAĞA bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

16 Kasım'da 09.30 ile 13.30 saatleri arasında ULAŞ bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün 11.00 ile 14.00 saatleri arasında ADANA, BÜLENT ECEVİT, 3109., 3111., 3114., 3115., 3105., 3113. ve 3122. bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

16 Kasım'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, 1202., 1204., 1206., 1862, 1821., 1823., 1828., 1829., 1833., 1840., 1844., 1846., 1875, 1850., 1876., 1878., 1811., 1813., Şht. Piy. Ast. Bşç. Faruk Kaya (1814), 1809., 1852., 1854., 1856., 1858., 1860., Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan (1864), 1827., 1831., 1842., 1848., 1869, 18124, 1871, Kasım Ekenler Bulvarı, Mücahitler, 3604., 3602., 3606., 36101, Dr. Devlet Bahçeli, Şht. Mesut Çiftçi (4035), 40112, 40114, 4001., 4002., 4003., 4004., 4005., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., Şht. J. Er Yurdakul Alcan (4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4022., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4065., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4075., 4076., 4078., 4079., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., Şht. J. Bşçvş. Tahsin Kurt (4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4071., 4074., 4077., 4081., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121 ve 4017. bölgelerinde de kesinti yaşanacak.

16 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ÇİFTLİK, EREZE ve YENİHAN bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 15.30 ile 17.30 saatleri arasında 0111., 0113., 0117., 0119., 0132., 0136., 0140., 0142., 0144., 0146., 0148., 0134., 0138. ve YAVUZ SULTAN SELİM bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

16 Kasım'da 13.00 ile 15.00 saatleri arasında ÖMER NAZMİ, 0114., 0116., 0120., 0133., 0135., 0137., 0164., KASIM EKENLER BLV., 0118., 0131., 0152., YAVUZ SULTAN SELİM, 4018., 4094., 4043. ve 4028. bölgelerinde kesinti yapılacak. Aynı gün 09.00 ile 11.30 saatleri arasında ise 2604., KASIM EKENLER BLV., 40104., 40106., 4032., 4036., 40119., 4098., 4034., 40115. ve 40117 bölgelerine elektrik verilemeyecek.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında BELEN bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 6., 9., HACI FERİZOĞLU, 13., 14., 16., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, ATATÜRK., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 12., 15., 18., 2. ve 1. bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

17 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında HACI FERİZOĞLU, 16., 17., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK ve 18. bölgelerinde de elektrik verilemeyecek. Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 46112, 4694, ATATÜRK, 4697 ve TAKBAŞ MERKEZ bölgelerinde kesinti uygulanacak. Ayrıca 17 Kasım'da 09.30 ile 17.00 saatleri arasında İBRİŞİM bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

18 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, 1202., 1204., 1206., 1873, 1821., 1828., 1833., 1844., 1846., 1875, 1850., 1811., 1813., Şht. Piy. Ast. Bşç. Faruk Kaya (1814), 1809., 1852., Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan (1864), 1842., 1848., 1869, 18124, 1871, 3650., Kasım Ekenler Bulvarı, Mücahitler, 3604., 3605., 3608., 3612., 3616., 3635., 3639., 3641., 3642., Sadık Eliyeşil, 3602., 3606., Şeh. Polis Lütfi Can (3610.), 3614., 3620., 3637., 36101, Dr. Devlet Bahçeli, Şht. Mesut Çiftçi (4035), 40112, 40114, 4001., 4002., 4003., 4004., 4005., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., Şht. J. Er Yurdakul Alcan (4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4022., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4065., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4075., 4076., 4078., 4079., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., Şht. J. Bşçvş. Tahsin Kurt (4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4071., 4074., 4077., 4081., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121 ve 4017. bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

18 Kasım'da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ARDIÇLI bölgesinde elektrik verilemeyecek. Aynı saatlerde KARDAMI YAYLA EVLERİ, ESKİ ÇUKURBAĞ, 24., KUZBAĞ, TAŞDİBİ, 14., GELGEZ, KANDİL, İBRAHİM GÜNAY, 12., ARCA SİTESİ, AZİME GÜNAY, ARACA, 2., GÜLTEKİN, SEPETÇİ, AYVALI ve SANDAL MERKEZ bölgelerinde de kesinti yaşanacak.

18 Kasım'da 09.15 ile 15.00 saatleri arasında KARADİRLİK MERKEZ bölgesinde, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise MUHAT KÖPRÜSÜ bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

YENİŞEHİR

Yenişehir'de 16 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.15 saatleri arasında 25160, 25166, 25149, 25170, 25172, 25156 ve 25139 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 2929 numaralı bölgede de elektrik verilemeyecek.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.45 saatleri arasında 2001, 2024, 2028, 2031, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2044, 2046 ve Gazi Mustafa Kemal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 16, 18, 19, 3., 4, 4133, 4137, 4142, 4156, 4170, 9_1, Atatürk ve İstiklal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

17 Kasım'da 11.00 ile 12.45 saatleri arasında 2104, 2106, 2112, 2114, 2161, 2167 ve Hüseyin Okan Merzeci bölgelerine elektrik verilemeyecek. Aynı gün 13.45 ile 15.30 saatleri arasında 2117, 2119, 2125, 2130, 2132, 2136, 2148, 2150, 2172, 2179, Barbaros, Gazi Mustafa Kemal ve Şehit Piyade Er Mustafa Dipli bölgelerinde kesinti yapılacak.

17 Kasım'da 15.45 ile 17.30 saatleri arasında ise 2153, 2159, 2118, 2120, 2122, 2116, 2124, 2114, 2177, 2157, 2151 ve Barbaros bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

18 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 2701, 2709, 2711, 2717, 2719, 2721, 2723, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 9.1, İstemihan Talay, 2560, 2562, 2569 ve 2579 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

TOROSLAR

Toroslar'da 15 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 96015, 96192 ve Otobüs Müdürlüğü Arkası Çadırkent bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

16 Kasım 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında KARAÇOBAN bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün 09.30 ile 10.45 saatleri arasında 111020, 111025, 111028, 111029, 111032, 111033 ve TOROSLAR bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

16 Kasım'da 11.15 ile 12.30 saatleri arasında 558, Kibar Ali, 560, 561 ve 571 bölgelerinde kesinti yaşanacak. Aynı gün 14.00 ile 15.00 saatleri arasında 326_1, 336, Mimar Sinan, 309, Fatih Sultan Mehmet, Çamlıca_1, 313, 324_1, 316_2, 312_2, Mehmet Akif Ersoy_2, Çocuk İbrahim, Haşim El ve 334 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

16 Kasım'da 15.45 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk (13 Evler), Kör Cennet, 101, Yıldız (13 Evler), 102_1, Atatürk, 125_1, 127_2, 128 ve 130 bölgelerine elektrik verilemeyecek.

17 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 221_1, 84001, 84002, 84004, 84006, 84008, 84010, 84011, 84012, 84013, 84015, 84018, 84019, 84020, 84022, 84023, 84026, 84076, Akbelen, Kazım Karabekir, Kuvayi Milliye, Milli Mücahit Rıfat Uslu, Toroslar, 225, 88025, 88033, 88037, 88039, 88041, 88060, 88062, 88064, 88066, 88068, 88069, 88070, 88071, 88072, 88073, 88076, 88077, 88079, 88080, 88086, 88088, 88094, 83041, 83042, 83046, 83047, 83048, 83049, 83050 ve 83051 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

17 Kasım'da 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 111001, 111005, 111010, 111012, Kutlubey ve Toroslar bölgelerinde elektrik verilemeyecek. Aynı gün 13.00 ile 14.45 saatleri arasında Çapar ve Çapar (Merkez) bölgelerinde kesinti uygulanacak. Ayrıca 15.00 ile 16.45 saatleri arasında yine Çapar ve Çapar (Merkez) bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

18 Kasım 2026 tarihinde 09.00 ile 10.45 saatleri arasında 94038, 94040, 94057, 94061, 94063, Mersinli Ahmet, Mimar Sinan_1 ve Refah bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında KARAÇOBAN bölgesine elektrik verilemeyecek.

18 Kasım'da 11.00 ile 12.45 saatleri arasında 93030, 93033, 93040, 93042, 93047, 93051, 93053 ve 93057 bölgelerinde kesinti uygulanacak. 13.45 ile 15.30 saatleri arasında ise 93045, 93048, 93052, 93054, 93059 ve Mimar Sinan_1 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

18 Kasım'da 15.45 ile 17.30 saatleri arasında 232_1, 234, 93068, 93076, 93077, 93078, 93080 ve 93082 bölgelerinde elektrik verilemeyecek.