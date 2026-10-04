Adana'da deprem oldu: Çevre iller de sallandı

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İstanbul
Adana'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Adana'da 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Yeni depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
https://x.com/DepremDairesi/status/2106707930129019351
https://x.com/DepremDairesi/status/2106712023878799535
Son dakika haberinin detayları gelecek...