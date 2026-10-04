Adana'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adana'da deprem oldu: Çevre iller de sallandı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyüklük: 4.8 (Mw) Yer: Saimbeyli (Adana) Tarih: 2026-10-04 Saat: 14:19:23 TSİ Derinlik: 7.99 km

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

Adana'da 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Yeni depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2026-10-04

Saat:14:19:23 TSİ

Enlem:37.74867 N

Boylam:36.091 E

Derinlik:7.99 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2106707930129019351

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2026-10-04

Saat:14:36:24 TSİ

Enlem:37.76067 N

Boylam:36.105 E

Derinlik:8.67 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2106712023878799535

Son dakika haberinin detayları gelecek...