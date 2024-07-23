Adana'da kahreden olay! Ekmek almaya giden çocuk bir daha dönmedi

23 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:12

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda, ekmek almaya giden 11 yaşındaki İbrahim Uğur, uzun süre sonra eve dönmeyince ailesi endişelendi. Çocuklarını her yerde arayan aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ailenin, köpekler tarafından kovalanarak kanala düşmüş olma ihtimalinden şüphelenmesi üzerine kanal didik didik edildi.

KAHREDEN HABER GELDİ

İbrahim'i gece boyunca araçlarla kanal çevresinde aradıklarını belirten yakınları, sabah 05.30'da küçük çocuğun cansız bedenine Yüreğir'e bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde sulama kanalındaki hidroelektrik santrali kapaklarında ulaştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin 11 yaşındaki İbrahim Uğur'a ait olduğunu belirledi. Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İbrahim Uğur'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Öte yandan, amca İbrahim Uğur, bölgedeki yoğun köpek popülasyonu nedeniyle İbrahim'in köpeklerin kovalaması sonucunda kanala düşmüş olabileceğini iddia etti. Küçük çocuğun evden çıktığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"ORASI ISSIZ BİR YER"

Yeğeninin kaybolması sonrasında kanaldan şüphelendiklerini belirten amca İbrahim Uğur, "Sabah babası ekmek almaya gönderiyor. Ekmek almaya giderken çocuk belirli bir süreden sonra gelmeyince babası telaşa düşmüş. Sonrasında hepimiz telaşa düştük. Orası ıssız bir yer. Kanalın etrafında korkuluk yok. Sokak köpekleri çok. Biz kendi imkanlarımızla şüphe üzerine kanalı kestirdik. Gece boyunca kendi imkanlarımızla aradık. Sabah da 05.30'ta cesedine ulaştık" dedi.

Yeğenini ararken tek tek hastaneleri gezdiğini kaydeden Uğur, "Baktım yok. Sonrasında büyük ihtimal kanaldan şüphelendik. Bir de sürekli orada sokak köpekleri var. Geçen çocukları filan kovalıyorlar. Şüpheye oradan vardık" şeklinde konuştu.

"EN AZ 20 KİŞİ BOĞULDU"

İbrahim'in kanala düştüğü iddia edilen noktada son 2 senede çokça kişinin boğulduğunu belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksel ise, "Kanal aklımıza geldi. Orada korkuluk demirleri yok. Kameralarda köprünün üzerinden geçtiği gözüküyor. Ondan sonrası gözükmediği için büyük ihtimal 'kanala düşmüştür' dedik. Su kesilince kendi imkanlarımızla sabaha kadar 3-4 araba gezdik ve bulduk. Köpek kovalamasının dışında, orada herhangi bir korkuluk yok. Çok ev var, çok çocuk var. Okul yolu. Hiçbir önlem yok. Kaç tane çocuk boğuldu orada. İki sene içerisinde en az 20 kişi boğuldu. 20 kişi boğulmasına rağmen kimse oraya müdahale etmedi" dedi.