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Adana'da kızını taciz eden kişiyi evinin önünde öldürdü

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 May 2024 01:44 - Güncelleme : 08 May 2024 01:49
Adana&#039;da kızını taciz eden kişiyi evinin önünde öldürdü

Adana'da kızını taciz ettiği iddiasıyla bir kişiyle evinin önünde tartıştıktan sonra tüfeğini alarak ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla ekipler sevk edildi.

Adana’da Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde cinayet mahallelinin gözünün önünde yaşandı.

Mehmet. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde Arda Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet .A. evden av tüfeğini alarak Demir'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.

Adana'da kızını taciz eden kişiyi evinin önünde öldürdü - 1. Resim
Demir’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Adana'da kızını taciz eden kişiyi evinin önünde öldürdü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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