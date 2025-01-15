Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Adana'da maganda dehşeti! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da maganda dehşeti! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Ocak 2025 13:41 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:18
Adana&#039;da maganda dehşeti! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde ateşlenen maganda kurşunu, 9 yaşındaki Kemal Azgın'a isabet etmişti. Hastaneye kaldırılan çocuk, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Adana'nın Kozan​ ilçesinde 4 gün önce bir magandanın düğünde havaya ateş açması sonucu başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

9 yaşındaki Kemal'in cansız bedeni Adana​ Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10’a ulaştı.

Adana'da maganda dehşeti! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 Ocak'ta Turgutlu Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu Kemal Azgın'ın yaralandığı olayda, başlangıçta 8 kişi gözaltına alınmıştı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
adanakozanmağaza

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...