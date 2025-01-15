Adana'da maganda dehşeti! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde ateşlenen maganda kurşunu, 9 yaşındaki Kemal Azgın'a isabet etmişti. Hastaneye kaldırılan çocuk, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce bir magandanın düğünde havaya ateş açması sonucu başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
9 yaşındaki Kemal'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10’a ulaştı.
Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 Ocak'ta Turgutlu Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu Kemal Azgın'ın yaralandığı olayda, başlangıçta 8 kişi gözaltına alınmıştı.