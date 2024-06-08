Adana'da orman yangını: Kontrol altına alındı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 22:22 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 00:08
Adana’da anız yangını kısa sürede ormanlık alanı sıçrarken, ekipler yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürme çalışması başlattı. Ekipler yangını büyük mücadele sonucu söndürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı