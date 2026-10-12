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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:26

Adana'da ulaşıma zam: Dolmuş ve halk otobüsü ücretleri arttı

Adana'da dolmuş ve özel halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeyle özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda biniş ücretleri değişti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Adana'da ulaşıma zam: Dolmuş ve halk otobüsü ücretleri arttı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 19:26

'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.

Adana'da ulaşıma zam: Dolmuş ve halk otobüsü ücretleri arttı

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (), yeni ücret tarifelerine göre dolmuşlar için elektronik kart ile sivil binişi 50 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olacak.
Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 70 lira olacak. Özel halk otobüsleri için de elektronik kart ile sivil binişi 49 lira, elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olarak belirlendi.

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#adana
#ukome
#dolmuş
#özel halk otobüsleri
#Adana Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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