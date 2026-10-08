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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 13:58

Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen Avrasya Tüneli, Cengiz Holding, Getir.com, Halkbank, İGA Havalimanı, Limak Holding, TURKA, Turkcell, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, VakıfBank ve Ziraat Bankası’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecek 100 yılını masaya yatırdı. Karayolundan havacılığa, dijital altyapıdan haberleşme teknolojilerine uzanan geniş bir çerçevede yürütülen buluşmada, Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası sektörün üst düzey isimleriyle birlikte değerlendirildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 13:58

ile Albayrak Medya iş birliğiyle düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, 8 Ekim Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, Türk Telekom Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebubekir Şahin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Mehmet Koçyiğit ile alanında uzman isimlerin katıldığı zirvede, Türkiye'nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılı ele alındı.

Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

BAKAN URALOĞLU, TÜRKİYE’NİN ULAŞIMDAKİ YENİ HEDEFLERİNİ ANLATTI

Zirvenin merkezindeki özel oturumda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu ve Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş'ın sorularını yanıtladı. Yaklaşık bir saat süren oturumda Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve altyapı alanındaki mevcut projelerini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

DEV YATIRIMLAR, YENİ HEDEFLER: BAKAN URALOĞLU'NDAN DEMİRYOLU, HAVACILIK VE HABERLEŞMEDE YENİ DÖNEM MESAJI

Bakan Uraloğlu, oturumda; “Albayrak Medya’ya Ulaşım ve Alyapıda Türkiye noktasında düzenlenen bu etkinliği tebrik ediyorum. Albayrak Medya sadece medya alanında değil ulaşım alanında da bizim partnerlerimizden birisi. Elbette TVNET, GZT, Ketebe yayınları özellikle belirtmek isterim ki bazı belgeselleri takip ediyorum ve tebrik ediyorum.” dedi. Uraloğlu Kalkınma Yolundaki son durumu değerlendirdi: “Kalkınma yolu bütün Irak’ı 1200 km hatla kateden, ilketapta demiryolu daha sonra karayolu ile donatmayı hedeflediğimiz bir plan.” dedi. Uraloğlu ayrıca Orta koridor ve Hicaz Demir yolu projesine değindi.  “Uzak doğudan Avrupa’ya giden birkaç tane yollardan en kıymetlisi Orta Koridor. Bakü Tiflis Karsın alternatifi olarak Zengezur’u hayata geçireceğiz. Ülkemizde de Kars ile Sivas arasını iyileştirmemiz gerek. Bu koridor bütün şartlarda işleyebilecek bir koridor. Emisyonların en hızlı azaltılabileceği sektör demiryolları. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak modern Hicaz Demiryolu'nu hayata geçirmek için anlaşma yaptık. Türkiye tarafında bir eksiğimiz yok Ürdün ve Suriye tarafında eksiklikler var onun üzerinde de çalışıyoruz. Gayrisafi milli hasılamızın 5’te 1’ kadar yatırım yapmışız ulaştırma ve haberleşme alanında.” dedi.

Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YOL HARİTASI MASAYA YATIRILDI

Zirvenin resmi açılışı, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü'nün konuşmasıyla yapıldı. Kürsü konuşmalarında ise sırasıyla Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin ve BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit söz alarak kendi alanlarındaki kurumsal tecrübelerini ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Abdullah Hanönü konuşmasında; “Albayrak Medya, çeyrek asrı aşan bu yürüyüşünde çalışan, üreten ve büyüyen Türkiye’nin sesi olmaya çalışmış; ülkemizin değişimi, dönüşümü ve kalkınmasına yakından şahitlik etmiştir. İşte Türkiye Yüzyılı Zirveleri’ni de bu şahitliğin bir parçası olarak beş yıldır düzenliyoruz. Türkiye’nin tarımdan ticarete, aileden ulaştırmaya uzanan büyük yürüyüşünü yalnızca seyretmek değil; konuşmak, tartışmak, kayda geçirmek ve geleceğe dair yeni ufukların açılmasına katkıda bulunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDEN KÜRESEL AĞA: TÜRK HAVACILIĞININ KÜRESEL VİZYONU

Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, “Avustralya'dan San Fransisco'ya, Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok noktaya Türk Hava Yolları uygun bağlantılarıyla ve dünyanın en iyi aktarma merkezi olması iddiasıyla kendi yolcumuz devam ediyor.” dedi.

Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi

DİJİTAL DÜNYADA TÜRKİYE’NİN YOLU GÜÇLÜ ALTYAPIDAN GEÇİYOR

Türk Telekom Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebubekir Şahin ise konuşmasında, “Türkiye’nin en uzun fiber ağına sahip operatörü olarak 2026’nın ilk yarısı itibarıyla fiber ağımızı 571 bin kilometreye ulaştırdık. Aynı dönemde LTE baz istasyonlarımızın fiberle bağlantı oranını da yüzde 64’e çıkardık. Asıl mesele, 5G’nin sunduğu yüksek kapasiteyi ve düşük gecikmeyi üretimde, hizmetlerde ve günlük hayatta gerçek bir faydaya dönüştürmek. Ulaşım da bunun en önemli alanlarından biri.” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN ULAŞIM EKOSİSTEMİNDE GÜÇLÜ BAĞLANTI DÖNEMİ

Kürsü konuşmalarının son bölümünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Mehmet Koçyiğit, “Türkiye Yüzyılı vizyonu; kendi teknolojisini üreten, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye hedefi üzerine kuruludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 24 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapımıza yaklaşık 355 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Millî Teknoloji Hamlesi ise bu yatırımların kendi ürünlerimizle gerçekleştirilmesini hedefliyor.” dedi.

 

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ETİKETLER
#türk hava yolları
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#İstanbul Kongre Merkezi
#Albayrak Medya
#Ekonomi
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