Ahu Tuğba'nın gerçek adı ortaya çıktı! Yeşilçam yıldızının hayatına dair şaşırtan detay

Beyoğlu'nda dolaştığı sırada yönetmen Metin Erksan'ın dikkatini çeken Ahu Tuğba, aldığı film teklifiyle sinema dünyasına adım attı. 1974 yılında küçük bir rolle kamera karşısına geçen oyuncu, özellikle 1970'lerin sonlarından itibaren Yeşilçam'da tanınmaya başladı. 1980'li yıllarda ise ününü ülke geneline taşıyan yapımlarda rol alarak dönemin öne çıkan kadın oyuncuları arasında yer aldı.

AHU TUĞBA'NIN GERÇEK ADI ORTAYA ÇIKTI!

Yeşilçam denince akla gelen usta oyunculardan Ahu Tuğba, kendine özgü görünümü ve sinemadaki rolleriyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Sarı saçları ve mavi-yeşil gözleriyle hafızalara kazınan oyuncunun yıllarca kullandığı “Ahu Tuğba” adının ardında ise farklı bir isim bulunuyordu. Sabah'ın haberine göre oyuncunun nüfus kaydındaki gerçek adı Canan Tuğba Çetin'di.

AHU TUĞBA KİMDİR?

Canan Tuğba Çetin, İstanbul'un Yeşilköy semtinde varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Maçka İlkokulu ve Atatürk Kız Ortaokulu'nda devam etti. Daha sonra Robert Amerikan Lisesi'nden mezun oldu.

Oyuncunun hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri ise üniversite yıllarında yaşandı. Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almaya başlayan Tuğba, sinemaya olan ilgisi nedeniyle eğitimini tamamlamadan Türkiye'ye döndü. Ardından oyunculuk kariyerine yönelerek Ahu Tuğba adıyla sinema dünyasında yerini aldı.

METİN ERKSAN'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ahu Tuğba'nın sinemaya geçişi, Beyoğlu'nda bulunduğu sırada yönetmen Metin Erksan'ın kendisini fark etmesiyle başladı. İlk olarak 1974 yılında küçük bir rolle kamera karşısına geçen oyuncu, sonraki yıllarda Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle 1980'li yıllarda peş peşe rol aldığı filmlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ahu Tuğba, dönemin sevilen oyuncularıyla aynı projelerde buluştu.

KEMAL SUNAL VE KADİR İNANIR'LA AYNI PERDEDE

Oyuncunun filmografisinde Derviş Bey, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo, Beyaz Ölüm, Kayıp Kızlar, Taçsız Kraliçe ve Yosma gibi yapımlar bulunuyor. Ahu Tuğba, kariyeri boyunca Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle kamera karşısına geçti. Sinema kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgilenen oyuncu, 1987 yılında bir albüm çıkararak sanat hayatındaki çalışmalarını farklı bir alana taşıdı.

AHU TUĞBA'NIN VEFATI

Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 tarihinde ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberini sanatçı Nuri Alço duyurdu. Tuğba'nın bir süredir ileri düzeyde astım hastalığıyla mücadele ettiği belirtilmişti.

Türkiye'ye getirilen cenazesi için Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Ahu Tuğba, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilçam'da yıllar boyunca Ahu Tuğba adıyla tanınan oyuncunun nüfus kaydında yer alan Canan Tuğba Çetin ismi ise hayatına dair merak edilen ayrıntılardan biri olarak hafızalarda kaldı.

