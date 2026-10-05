Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: AFAD ön değerlendirme raporunu yayımladı

Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde art arda 4.8, 4.9, 4.4, 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar paniğe neden olurken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki sarsıntılara ilişkin ön değerlendirme raporlarını yayımladı.

AFAD'DAN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORLARI

AFAD, yaşanan depremlere ilişkin hazırladığı ön değerlendirme raporlarını yayımladı. Saat 14.43'te gerçekleşen ve ilk etapta merkez üssü Osmaniye Sumbas olarak duyurulan 5,2 büyüklüğündeki depreme dair raporda, sarsıntının merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olarak güncellendi.

Raporda öne çıkan diğer teknik detaylar şu şekilde yer aldı:

ARTÇI VE ÖNÇÜ SARSINTILAR: 5,2 büyüklüğündeki depremden saat 12.58'e kadar geçen sürede büyüklükleri 1.0 ile 2.4 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildi. Saat 14.36'daki 4,9'luk deprem öncesinde büyüklükleri 1.7 ile 2.4 arasında 6 öncü sarsıntı; saat 14.19'daki 4,8'lik deprem öncesinde ise büyüklükleri 1.5 ile 3.1 arasında değişen 11 sarsıntı tespit edildi.

FAY HATTI ANALİZİ: Depremin hangi faydan kaynaklandığının ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

TARİHSEL İSTATİSTİKLER: Bölgede 1900 yılından bu yana büyüklüğü 4 ve üzeri olan 32 deprem yaşandığı, bunlar içinde en büyüğünün 5,7 olduğu aktarıldı. Ayrıca 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel deprem kaydının bulunduğu belirtildi.