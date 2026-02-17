Adana’nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adana'nın Feke ilçesinde eğitime 1 gün ara Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 18 Şubat'ta bir gün ara verildi. Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi. Karar, şiddetli yağışlar ve ulaşımın olumsuz etkilenmesi nedeniyle alındı. Eğitim, 18 Şubat tarihinde bir gün süreyle askıya alındı. Feke Kaymakamlığı, öğrenci can güvenliğini ön planda tutarak tedbir amaçlı bu kararı aldı.

KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, tedbir amaçlı 18 Şubat'ta taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.