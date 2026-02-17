Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Adana'nın Feke ilçesinde eğitime 1 gün ara

Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Feke Kaymakamlığı, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve güvenlik riskleri nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Adana'nın Feke ilçesinde eğitime 1 gün ara
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 20:39

Adana’nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

HABERİN ÖZETİ

Adana'nın Feke ilçesinde eğitime 1 gün ara

Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 18 Şubat'ta bir gün ara verildi.
Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi.
Karar, şiddetli yağışlar ve ulaşımın olumsuz etkilenmesi nedeniyle alındı.
Eğitim, 18 Şubat tarihinde bir gün süreyle askıya alındı.
Feke Kaymakamlığı, öğrenci can güvenliğini ön planda tutarak tedbir amaçlı bu kararı aldı.
KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Feke Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, tedbir amaçlı 18 Şubat'ta taşımalı eğitim kapsamında okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Öğrencilerin can güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilen açıklamada, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Adana'nın Feke ilçesinde eğitime 1 gün ara
#Gündem
