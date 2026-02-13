Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre ,Finike ve Kemer ilçeleriyle birlikte bugün (13 Şubat cuma) eğitime ara verilen ilçe sayısı 7'ye yükseldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Antalya'nın 7 ilçesinde eğitime ara: Sağanak ve fırtına fena bastıracak Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısı nedeniyle Antalya'nın 7 ilçesinde bugün (13 Şubat Cuma) okullar tatil edildi. Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş, Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde eğitime ara verildi. Karar, Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısı üzerine alındı. Tatil, bugün (13 Şubat Cuma) 1 gün süreyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor. Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan kamu personeli ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayıldı.

ANTALYA'NIN 7 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL



7 ilçede tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.