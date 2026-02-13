Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Antalya'nın 7 ilçesinde eğitime ara: Sağanak ve fırtına fena bastıracak

Antalya'da Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından sağanak yağmur etkili oldu. Çok sayıda noktada su baskınları yaşanırken yaşam durma noktasına geldi. Cuma günü için de uyarılar sürerken Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş, Demre ,Finike ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 00:46

Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu 'da Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre ,Finike ve Kemer ilçeleriyle birlikte bugün (13 Şubat cuma) eğitime ara verilen ilçe sayısı 7'ye yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'nın 7 ilçesinde eğitime ara: Sağanak ve fırtına fena bastıracak

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısı nedeniyle Antalya'nın 7 ilçesinde bugün (13 Şubat Cuma) okullar tatil edildi.
Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş, Demre, Finike ve Kemer ilçelerinde eğitime ara verildi.
Karar, Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısı üzerine alındı.
Tatil, bugün (13 Şubat Cuma) 1 gün süreyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarını kapsıyor.
Engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan kamu personeli ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayıldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Antalya'nın 7 ilçesinde eğitime ara: Sağanak ve fırtına fena bastıracak

ANTALYA'NIN 7 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL


7 ilçede tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Antalya'nın 7 ilçesinde eğitime ara: Sağanak ve fırtına fena bastıracak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji illeri açıkladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek
Antalya'da öğrenciler ölümden döndü! Okulda yangın paniği
ETİKETLER
#antalya
#okullar tatil
#Eğitime Ara
#13 Şubat
#Sağanak Fırtına
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.