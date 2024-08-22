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Adıyaman'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
22 Ağustos 2024 05:28 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 05:30
Adıyaman&#039;da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Adıyaman'da sabaha karşı 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan depreme ilişkin açıklama geldi.

Türkiye'de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu sefer Adıyaman sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, Sincin ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 05.19'da meydana gelen depremin derinliği ise 12.52 kilometre olarak kaydedildi. Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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Kaynak: TGRT Haber
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