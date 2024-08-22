Adıyaman'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

22 Ağustos 2024 05:28 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 05:30

Suriye sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Suriye sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika | Deprem bölgesi beşik gibi! Kahramanmaraş'ın ardından Adana da sallandı

Son dakika | Deprem bölgesi beşik gibi! Kahramanmaraş'ın ardından Adana da sallandı

Çanakkale Ayvacık'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Çanakkale Ayvacık'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye'de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu sefer Adıyaman sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, Sincin ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 05.19'da meydana gelen depremin derinliği ise 12.52 kilometre olarak kaydedildi. Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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