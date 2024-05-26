Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerin geri dönüşüyle ilgili önemli adım!

26 May 2024 00:50 - Güncelleme : 26 May 2024 00:58

Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin düzensiz göçle mücadele kapsamında Afganistan ziyareti sonrası ortaya çıkan iddialar nedeniyle açıklama yaptı. Göç İdaresi Başkanlığı, Afganistan ziyareti sonrası ortaya çıkan iddialara yazılı açıklama ile cevap verdi. Açıklamada, heyetin düzensiz göçle mücadele kapsamında Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin amacının, bu alandaki iş birliğini geliştirmek ve ülkemizde bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerin geri dönüş süreçlerini ele almak olduğu vurgulandı.

“İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK”

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda Türk bayrağının konulmadığı da belirtildi. Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini ve bu konudaki uluslararası iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

GERİ DÖNÜŞ SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Göç İdaresi Başkanlığında yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulması gerekmektedir. Afganistan’a bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımız vurgulanmış ve ülkemizde düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçleri ele alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

BAYRAK AÇIKLAMASI

Görüşmede, Türkiye’nin Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için Türk Bayrağı olmadığı belirtilen açıklamada, “Görüşmelere, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkilileri de katılmıştır. Ayrıca Ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.