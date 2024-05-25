Kayseri'de vahşet! Köpeği arabaya bağlayıp sürükledi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 23:58 - Güncelleme : 26 May 2024 00:08
Kayseri'de köpeğin otomobile bağlanıp sürüklendiği görüntüler dehşete düşürdü. İhbar üzerine sürücü gözaltına alınırken, köpek ise koruma altına alındı.
Kayseri'de bir sürücünün köpeği iple otomobile bağlayıp sürüklediği görüntüler vicdanları sızlattı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerin ardından polisler düğmeye bastı.
CANİ SÜRÜCÜ YAKALANDI
Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
KÖPEK KORUMA ALTINDA
Sürücü M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı. Otomobile bağlanan köpeğin sürüklenmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı