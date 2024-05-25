Kayseri'de vahşet! Köpeği arabaya bağlayıp sürükledi

25 May 2024 23:58 - Güncelleme : 26 May 2024 00:08

Otomobil markete daldı: O anlar kamerada

Otomobil markete daldı: O anlar kamerada

Kayseri'de bir sürücünün köpeği iple otomobile bağlayıp sürüklediği görüntüler vicdanları sızlattı. Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerin ardından polisler düğmeye bastı.

CANİ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KÖPEK KORUMA ALTINDA

Sürücü M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı. Otomobile bağlanan köpeğin sürüklenmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.