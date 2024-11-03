Afyonkarahisar'da 14 milyon liralık akılalmaz vurgun! Emekli olduğu bankayı çilingirle soydu

03 Kasım 2024 17:31 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 18:18

Afyonkarahisar'da bir kamu bankasından 14 milyon lira değerinde altın çalındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 banka çalışanından biri tutuklandı. Tutuklanan kişinin aynı bankadan birkaç ay önce emekli olan kiralık kasa sorumlusu olduğu, müşterinin kasasını da çilingir çağırarak açtırdığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Bolvadin ilçesindeki bir kamu bankası şubesinde yaşanan olaya göre, Belçika'da yaşayan R.Ö. avukatıyla 11 Ekim'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek bir bankanın kiralık kasasında tuttuğu 20 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını beyan etti. İlgili kamu bankasında kiralık kasası bulunan S.F.K. isimli şahıs da 24 Ekim'de emniyete gelerek aynı şekilde 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetlerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, R.Ö. ile S.F.K'nin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

AYNI BANKADAN 5 AY ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ!

Yapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K'nın (46) soyduğunu belirledi. Ardından nitelikli hırsızlık suçlamasıyla yaptığını belirledi. şüpheli M.A.K., ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D., (29) gözaltına alındı.

KASAYI ÇİLİNGİRE AÇTIRDI

M.A.K, emniyetteki ifadesinde, bankada kendine ait kiralık kasasının bulunduğunu, 24 Ağustos'ta kilidi arızalı olduğu gerekçesiyle bir çilingir çağırarak açtırdığını ve müşteri S.F.K'nin kiralık kasasındaki altın ile ziynetleri çalmadığını söyledi. Olayla ilgili ekipler çilingirci olarak ilçede çalışan şahsın ise ifadesine başvurdu.

KASA HIRSIZI TUTUKLANDI

Olay sonrası adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A.K. "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.