Ahmet Ercan'dan Marmara depremi uyarısı! En riskli ilçeleri sıraladı

17 Ağustos 2024 13:10 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 13:23

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan uyarı! Uzmanlar Avcılar'a dikkat çekti! "Kendiliğinden yıkılacak 400 bina var"

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan uyarı! Uzmanlar Avcılar'a dikkat çekti! "Kendiliğinden yıkılacak 400 bina var"

17 Ağustos 1999'da saatler 03.02'yi gösterdiğinde, Türkiye büyük bir felakete uyandı.

Merkez üssü Kocaeli Gölcük'te, o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 7.4 büyüklüğünde olan ve tam 45 saniye süren deprem, Marmara Bölgesi'ni yıktı geçti. Binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi evsiz kaldı.

Kulaklarda 'Sesimi duyan var mı?' sözleri kalırken, sevdiklerini kaybedenlerin acıları ise hala taptaze...

Bu acı günün yıl dönümünde gündemden düşmeyen ve beklenen Marmara depremiyle ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Mynet'in haberine göre; Ercan, Mynet'e yaptığı açıklamada İstanbul'un en riskli ilçelerini sıraladı. Bunun yanı sıra güvenli gördüğü yerleri de belirtti. İki deprem beklediğini belirten Ercan birinci sırada Küçükçekmece'yi işaret ederken ikinci deprem için Tekirdağ'a dikkat çekti.

İstanbul'da kişi ve yapı yoğunluğunun fazla olmasına vurgu yapan Ercan olası depremin çok büyük olmasa bile etkisinin 17 Ağustos'tan fazla olabileceğini söyledi. Ercan'a göre bu senaryoda korkutucu olan burada yaşayan kişi sayısı ve binaların yapısı...

RİSK AVRUPA'DA DAHA FAZLA

Ercan Avrupa Yakası'nın zarar görme riskini yüzde 65 olarak açıklarken, Anadolu'nun zarar görme riskinin yüzde 35 olduğunu belirtti. "Bunun başlıca nedenleri deprem odağı Avrupa Yakası'nın önünde olacak. Yani şehrin en yoğun yapılaşmasının kilometrekare başına 3500-4500 kişinin bulunduğu Küçükçekmece civarında olacak." ifadelerini kullanan Ercan, "Avrupa'daki yapılar göreceli olarak daha eski, nitelikleri düşük, yönetmelikleri sağlamıyor." dedi.

Ercan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER NERESİ?

Suriçi Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli'nin bazı kesimleri... Avcılar'da özellikle kötü güçlendirilen yerler, Sefaköy ve Güneşli, Bahçelievler... Bunun yanı sıra Beylikdüzü'nün bazı kesimleri, Kumburgaz, Büyükçekmece en çok etkilenecek yerler.

Boğaz kıyısında eski yatakların olduğu Ihlamırdere, Ortaköy'de Dereboyu, Kuruçeşme yamaçları bunun yanı sıra Üsküdar'ın bazı semtleri... Fenerbahçe'nin bulunduğu Kurbağalıdere kesimleri... Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimleri, Tuzla, Adalar'da bazı kesimler. Özellikle kentselleşmenin olduğu kumsal kesimleri.

GÜVENLİ YERLER NERESİ?

En güvenli yerler İstanbul'un kuzeyi. Havaalanın yapılmış olması yerleşimi kuzeye doğru kışkırtıyor. İstanbul'un büyümesinin durdurulması lazım ama tam tersi oluyor.

Kanal İstanbul konusunda ısrarcı olunması deprem riskini artıyor. Kanal İstanbul depreme neden olmaz ama oraların yapılaşması depremde zararı artırır.

Çorlu'nun da Çerkezköy'ün de güvenliği yok. Tekirdağ'daki yazlıklar yapısal olarak az katlı oralarda bir risk görmüyorum. Marmara Ereğlisi önünde 7-7.2 büyüklüğünde deprem bekliyorum.

Bu Tekirdağ depremi demektir. Bu da ili ve ilçelerini doğal olarak etkileyecek. İstanbul maalesef bu kadar yapı ve kişi yoğunlunu taşıyamıyor. İstanbul'daki kentsel dönüşüm değil yapısal dönüşüm.

Banka kredileri 10-15 aileyi kurtarmak için yapılıyor. Bunun sonucunda sadece müteahhit kazanıyor.

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR?

1999'dan beri söylemimi değiştirmedim. Beklenen depremi biliriz ama zamanı konusunda kesin değilizdir. İki deprem bekliyorum. Biri Küçükçekmece'nin 25 kilometre güneyinde ve 7 kilometre derinliğinde 6.4 - 6.7 arasında.

Olası deprem doğu batı yönünde kıracaktır. Kabaca Kınalıada-Sivriada'dan Küçükçekmece'ye kadar kıracaktır. Diğer kol ise Tekirdağ kolu o da Marmara Ereğlisi önünde olacaktır. Bunun derinliği 7 ila 10 kilometre arasında olmasını bekliyorum.

Tekirdağ'a yakın olacak. Bunun kıracağı yer de Büyükçekmece'den Saros Körfezi'ne kadarki alan.

OLASI MARMARA DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRER?

Yukarıda saydıklarımdan ilk deprem 20 ila 35 saniye arasında olacaktır. İkinci depremin de 30 saniye ile 40 saniye arasında olmasını bekliyorum. İstanbul'da bu zaman kadar yıkıcı 16 deprem oldu.

Hiçbiri 1 tane ile kalmadı. Yani bir deprem olduğu zaman 3-4 deprem daha oluyor. Sarsıntılar 2-3 yıl daha sürüyor. Depremlerin bir yasası vardır. Bir kere olmuşsa geçmişte, gelecekte de aynı şekilde davranacaktır.

Son yıkıcı 16 depremi izlediğimde hepsinde aynı davranışı görüyorum. İstanbul ve Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa-Mudanya, Çanakkale- Lâpseki, Tekirdağ-Şarköy sarsılacaktır 2-3 yıl daha. Deprem oldu bitti diye bir şey söz konusu değil.