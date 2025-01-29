Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk silahlı saldırıda öldürüldü

29 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:59

DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk, dün akşam saatlerin silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Hüseyin Reber Türk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'de dün akşam saatlerinde Mersin-Adana D400 kara yolu üzerindeki Serbest Bölge köprülü kavşağı yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ve yanındaki bir kişi saldırıya uğradı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Hüseyin Reber Türk ve yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.