DEM - Bahçeli görüşmesinde neler yaşandı? Ahmet Türk'ten çarpıcı sözler: Görünce şoke olduk

03 Ocak 2025 14:03 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:18

İmralı görüşmesi sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM parti heyetinin görüşme trafiği devam edecek. Heyet önümüzdeki hafta başta AK Parti olmak üzere diğer partilerin de kapısını çalacak. Tüm Türkiye'nin dün yakından takip ettiği DEM - Bahçeli görüşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. DEM'li Ahmet Türk, dünkü görüşmeyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İç cepheyi güçlendirelim” çağrısıyla başlayan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin desteğiyle ilerleyen süreç devam ediyor. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, 28 Aralık’ta İmralı’ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından heyet, siyasi partileri ziyaret edeceklerini duyurarak görüşmelere başladı. Önder, Buldan ve DEM’li Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, dün ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u, ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. MHP’nin Meclis grubunda gerçekleşen görüşme öncesinde Bahçeli​, konuklarını kapıda sıcak bir şekilde karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Ahmet Türk’ün Bahçeli’ye tespih hediye ettiği öğrenildi.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği görüşmeyle ilgili Ahmet Türk​, İsmail Saymaz'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin samimi ve iyi bir tutum içinde olduğunu belirten Türk, "Gerçekten sayın Bahçeli'nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER VE KÜRTLER YENİDEN KUCAKLAŞMALI"

"Bahçeli ile görüşmeniz nasıl geçti? Sizi nasıl karşıladı?" sorusuna Ahmet Türk, "Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Birileri bu süreci farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor. Bizim tek derdimiz şudur; geçmişte 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. Türklerle Kürtlerin dost olması Ortadoğu’daki geleceğini belirler, demokratik bir geleceğe öncülük yapmış olur. Ortadoğu’nun nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde Türkler ve Kürtler yeniden kucaklaşmalı. Yeniden kardeşçe ortak bir geleceği oluşturması gerekiyor. Bizim derdimiz budur. Bunun dışında ne belediyeyi ne de seçimleri düşünüyoruz. Elbette ki demokratik bir anayasa, Kürtleri kucaklayan bir anlayış ortaya çıktığı zaman bizim için mesele yok. Kimseyle pazarlığımız yok. Bizim pazarlığımız bu ülkede demokrasinin kalıcı hale gelmesidir. Buna ihtiyaç var, Ortadoğu'da yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bugün Ortadoğu’da 50 milyonluk bir Kürt nüfusu var ve hepsinin yüzü Türkiye’ye dönük, kendilerini Türkiye’nin bir parçası olarak görüyorlar. Bunu kalıcı hale getirmek lazım. Yani yersiz tartışmalar yapılıyor, henüz işin başlangıcındayız. Neler olacağını nasıl gideceğine dair henüz ortaya çıkmış bir durum yok. Kimseyle de bir pazarlık yok ama şu var ki bu seferki hem gelişmeler Kürtler ve Türklerin bir arada olmasını zorlayan bir süreç, zorunlu kılan bir süreç başka şansımız yok, eskisi gibi çok uç şeyleri gündeme getirmemek gerekir çünkü bir pazarlığa dönüşüyor, seçimle bunun ilgisi yok, bir pazarlık yok. Zaman içerisinde çok açık bir şekilde meclisle kamuoyuyla toplumla partilerle paylaşılacak. Bu bir ilk adımdır, ikinci, üçüncü adım nasıl gelişir biz de bilmiyoruz" ifadeleriyle cevap verdi.

"BAHÇELİ'NİN TUTUMUNU GÖRÜNCE İNSAN ŞOK OLUYOR"

"Görüşme sırasında Bahçeli’nin tutumu nasıldı? Anlattıklarınıza karşılık verdiği cevaplar itibarıyla tutumu nasıldı?" sorusuna karşılık Ahmet Türk şunları söyledi:

"Çok iyi bir tutumu vardı. Gerçekten sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor. Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır. Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Ortadoğu’ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi"

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebi alınıp alınılmayacağına ilişkin soruya ise Ahmet Türk, "Tabii ki bizim hedefimiz bütün siyasi partilerle buluşmaktır. Ama tabii ki bazıları görüşmeyebilir. O bizim meselemiz değil. Birileri randevu vermezse yapacağımız bir şey yok" ifadeleriyle cevap verdi.

"ORTADOĞU'NUN EN SEKÜLER HALKI KÜRTLERDİR"

İsmail Saymaz en son olarak Ahmet Türk'e "PYD ile görüşme olacak mı?" sorusunu yöneltti.Türk ise bu soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Yok şu aşamada böyle bir şey yok ama biz isterdik ki Türkiye, PYD ile dostane bir ilişki kursun. Şu çok nettir Ortadoğu’nun en seküler halkı Kürtlerdir. Türkiye’nin Kürtleri kucaklaması Ortadoğu’da etkili bir aktör olmasını sağlar"