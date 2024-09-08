AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan dikkat çeken Narin sözleri!

08 Eylül 2024 19:57 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 20:29

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun cesedi bulunan Narin ile ilgili canlı yayındaki sözleri dikkat çekti. Ensarioğlu, “Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var.” dedi. Ensarioğlu'nun konuşmalarından bazı yerlerin çarpıtılması üzerine yeni bir açıklama geldi. Ensarioğlu, aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamasının olmadığını belirterek, sözlerinin çarpıtıldığına dikkat çekti...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bu sabah bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cesedinin daha önce arama yapılan Eğertutmaz Deresi’nde bir kez daha yapılan arama çalışmaları sırasında bir çuval içerisinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla kaplanmış bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Soruşturma tüm hızıyla devam ederken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi…

Narin soruşturması kapsamında, 21 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınanlar arasında anne, baba, kardeşleri ve akrabaları da bulunuyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Narin cinayetiyle ilgili SÖZCÜ TV'ye açıklamalarda bulundu. Ensarioğlu, soruşturmada gizlilik olduğunu hatırlatarak, “Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken, aile bireylerinden tutuklama ve yeni gözaltılar var... Onları daha fazla yaralayacak, somut bir delile oturtmadan, ilgili birimler tarafından netleştirilmeyen bir şeyi bizim ifade etmemiz de doğru değil.” şeklinde konuştu.

"BÜTÜN AİLEYE AYNI GÖZLE BAKMAK DOĞRU DEĞİL"

"Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım çünkü bütün Türkiye'nin gözü bu olayda" diyen Ensarioğlu, "Bu nedenle yoğun bir gözaltı durumu var. Gözaltına alınan 21 kişi arasında aile üyeleri de var ancak aile bir kişiden ibaret değil. Ailede şüpheli durumda olan yarın öbür gün netleştikten sonra suçlu durumda olan bir iki kişi varsa bile bütün aileye aynı gözle bakmak, aynı şeyi düşünmek de doğru değil." şeklinde konuştu.

"SİYASETİ UZAK TUTMAK LAZIM BU OLAYDAN"

Ensarioğlu şöyle devam etti: "Büyük bir aile ama varsa bir suç herkes suçlu değil. Bu böyle kızımızın vahşice katledilişi, aile kararıyla olacak şey değil. Muhakkak böyle bir şey yoktur ortada. Vahşetle ilgili kesin sonucu almak için bir iki gün beklemek iyi olacak. Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Ailenin hemen hemen tüm bireylerini tanırız. Aileye karşı çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Siyasi görüşü üzerinden sorunu ele almak istemiş kimileri bu çok çirkin bir şey, siyaseti uzak tutmak lazım bu olaydan. Siyasetin bununla ne ilgili olabilir. Bunun üzerinden bir siyasi partiyi karalamak rant elde etmek çok çirkin şeyler.

"REFAH PARTİSİ GELENEĞİNDEN GELEN BİR AİLE"

Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyenler de var ancak aile Refah Partisi geleneğinden gelen bir aile. Geçmişte ben Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı yaptığım dönemde benim yönetimimde de yer almış amcaları da var. İYİ Parti ve AK Parti'de yer almış aile üyeleri de var.

Şu an AK Parti ilçe yönetiminde olan bir yeğenleri de var. Merkez sağa yakın bir aile, aşırı uçlarda olmayan bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp bir şey. Bu işi siyasetle bir ilgili yok. Bu tamamen vicdani, insani.”

"ÇARPITARAK FARKLI YÖNLERE ÇEKMEYE ÇALIŞANLARIN NİYETİ ORTADADIR"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtılmaya çalışıldığını belirtti. Ensarioğlu, "Bu akşam Sözcü TV’ye bağlandığım canlı yayında, Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur. Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır.

ENSARİOĞLU: 'GÖZALTINA ALINMAMALI' ŞEKLİNDE BİR AÇIKLAMAM YOKTUR

Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.