AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mescid-i Nebevî'ye yönelik saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz diyen Çelik, "Suudi Arabistan’ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır" dedi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrı meşru eylemlerdir.

Suudi Arabistan’ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır.

Kardeş Suudi Arabistan’ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz.