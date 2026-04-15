AK Parti'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama

Kahramanmaraş’ta bir okulda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, saat 13.30 civarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi İ.A.M. olduğu açıklandı. Vali Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, saldırganın babası ve eski emniyet mensubu U.M. gözaltına alındı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Acımız çok büyük. Hepimiz derinden sarsıldık. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.
Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır."