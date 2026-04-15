AK Parti'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Çelik, "Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Olay, saat 13.30 civarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda sekizinci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.30 civarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu.
Saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi İ.A.M. olduğu açıklandı.
Saldırganın babası ve eski emniyet mensubu U.M. gözaltına alındı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla ilgili derin sarsıntı yaşadıklarını belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırganın sekizinci sınıf öğrencisi İ.A.M. olduğu açıklandı. Vali Ünlüer, saldırganın iki sınıfa girerek eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, saldırganın babası ve eski emniyet mensubu U.M. gözaltına alındı.

"HEPİMİZ DERİNDEN SARSILDIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok büyük. Hepimiz derinden sarsıldık. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.

"VAHŞİ SALDIRILAR TÜM BOYUTLARIYLA ORTAYA ÇIKARILACAKTIR"

Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir. Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır."

https://x.com/omerrcelik/status/2044405576604532822

