Gündem
Akdeniz açıklarında deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Akdeniz açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 10:13

Akdeniz açıklarında deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.6 km altında gerçekleştiğini bildirdi.

Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü.
Deprem, yerin 6.6 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın verilerine göre depremin tarihi 2026-04-14 ve saati 08:59:35 TSİ olarak belirtildi.
Depremin enlemi 34.85194 N, boylamı ise 26.10083 E olarak kaydedildi.
Daha önce de dün Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük:4.0 (Mw)
  • Yer:Akdeniz
  • Tarih:2026-04-14
  • Saat:08:59:35 TSİ
  • Enlem:34.85194 N
  • Boylam:26.10083 E
  • Derinlik:6.6 km
AKDENİZ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Dün de sabah saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

