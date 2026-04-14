Akdeniz açıklarında deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akdeniz açıklarında deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.6 km altında gerçekleştiğini bildirdi.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
|Özellik
|Değer
|Büyüklük
|4.0 (Mw)
|Yer
|Akdeniz
|Tarih
|2026-04-14
|Saat
|08:59:35 TSİ
|Enlem
|34.85194 N
|Boylam
|26.10083 E
|Derinlik
|6.6 km
Dün de sabah saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.