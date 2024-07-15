Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 18:38 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:56
Son dakika haberi... Akdeniz Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi de 3.9'la sallandı. Depremler kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Ege ve Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem 6.8 kilometre derinlikte kaydedilirken, depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.
EGE'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com