AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bir yağmur bir güneş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 24-26 derece aralığında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
Özellikle sabah erken saatler ile akşam saatlerinde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilecek. AKOM’un haftalık tahminlerine göre; çarşamba günü parçalı ve az bulutlu bir hava ile birlikte sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.
Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava öngörülürken, cuma günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Cumartesi günü ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Pazar ve pazartesi günlerinde yeniden aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 24–26°C’ler aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor."
|Tarih
|Gün
|Min Sıcaklık
|Max Sıcaklık
|Durum
|Yağış Miktarı
|13.05.2026
|Çarşamba
|13°C
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu, sabah yağmurlu
|2–5 kg arası
|14.05.2026
|Perşembe
|11°C
|17°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|3–7 kg arası
|15.05.2026
|Cuma
|11°C
|21°C
|Parçalı bulutlu
|Yağış beklenmiyor
|16.05.2026
|Cumartesi
|14°C
|24°C
|Az bulutlu ve açık
|Yağış beklenmiyor
|17.05.2026
|Pazar
|13°C
|22°C
|Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
|1–5 kg arası
|18.05.2026
|Pazartesi
|12°C
|18°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|1–5 kg arası