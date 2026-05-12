Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bir yağmur bir güneş

AKOM, İstanbul için 1 haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Megakentte bir hafta boyunca hem güneşli hem de yağmurlu bir hava etkili olacak. İstanbul'da gündüz sıcaklıkların 24 ila 26 derece aralığında seyredeceğini bildiren AKOM, yağmurla birlikte akşam saatlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileceğini aktardı.

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bir yağmur bir güneş
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin () yayımladığı raporuna göre; İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 24-26 derece aralığında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağını ve aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.
İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların gün içinde 24-26 derece aralığında seyredeceği, akşam saatlerinden itibaren ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Sabah erken ve akşam saatlerinde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.
Çarşamba günü sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.
Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağışlı, cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
Pazar ve pazartesi günlerinde yeniden aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.
ARALIKLARLA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Özellikle sabah erken saatler ile akşam saatlerinde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. AKOM’un haftalık tahminlerine göre; çarşamba günü parçalı ve az bulutlu bir hava ile birlikte sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.

GÜNEŞ ARA SIRA YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava öngörülürken, cuma günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Cumartesi günü ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Pazar ve pazartesi günlerinde yeniden aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 24–26°C’ler aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor."

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

TarihGünMin SıcaklıkMax SıcaklıkDurumYağış Miktarı
13.05.2026Çarşamba13°C23°CParçalı ve az bulutlu, sabah yağmurlu2–5 kg arası
14.05.2026Perşembe11°C17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu3–7 kg arası
15.05.2026Cuma11°C21°CParçalı bulutluYağış beklenmiyor
16.05.2026Cumartesi14°C24°CAz bulutlu ve açıkYağış beklenmiyor
17.05.2026Pazar13°C22°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu1–5 kg arası
18.05.2026Pazartesi12°C18°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu1–5 kg arası

