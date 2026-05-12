AKOM gün gün açıkladı: İstanbul'da bir yağmur bir güneş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 24-26 derece aralığında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Özetle

ARALIKLARLA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Özellikle sabah erken saatler ile akşam saatlerinde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilecek. AKOM’un haftalık tahminlerine göre; çarşamba günü parçalı ve az bulutlu bir hava ile birlikte sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.

GÜNEŞ ARA SIRA YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava öngörülürken, cuma günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Cumartesi günü ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Pazar ve pazartesi günlerinde yeniden aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 24–26°C’ler aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği, özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor."

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

13.05.2026 Çarşamba

Tarih Gün Min Sıcaklık Max Sıcaklık Durum Yağış Miktarı 13.05.2026 Çarşamba 13°C 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah yağmurlu 2–5 kg arası 14.05.2026 Perşembe 11°C 17°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 3–7 kg arası 15.05.2026 Cuma 11°C 21°C Parçalı bulutlu Yağış beklenmiyor 16.05.2026 Cumartesi 14°C 24°C Az bulutlu ve açık Yağış beklenmiyor 17.05.2026 Pazar 13°C 22°C Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu 1–5 kg arası 18.05.2026 Pazartesi 12°C 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 1–5 kg arası

