Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve dondurucu hava etkili olacak: Kış geri döndü

AKOM İstanbul için yeni uyarı yayımladı. Yapılan uyarıda sağanak ve soğuk hava için saat verildi. Sıcaklıklar kış değerlerine gerilerken, sağanak yağış da aniden bastıracak. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 13:20
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 13:22

ve 'den peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarılarda Türkiye genelinde hava sıcaklılarının aniden düşeceği, sağanak ve kar yağışının aniden bastıracağı bildirildi. AKOM da İstanbul için yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmede megakentte sağanak yağış ve buz gibi havanın etkisini arttıracağı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

AKOM ve Meteoroloji Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşeceği, sağanak ve kar yağışının bastıracağı yönünde uyarılar yaptı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları aniden düşecek, sağanak ve kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'da sağanak yağış ve buz gibi hava etkisini artıracak.
Bugün hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşecek, sağanak yağış saatlerce sürecek.
Yarın ve Pazar günü yağış beklenmezken, soğuk hava etkisini sürdürecek.
İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmiyor, gökyüzü güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacak.
İstanbul'da gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıklar 5°C'ler civarına gerileyecek.
SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

Gün içerisinde rüzgarın da şiddetleneceği bildirilirken, yağış miktarının metrekareye 3 ila 10 kg arasında düşeceği tahmin ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları ise 5 dereceye kadar düşecek, sağanak yağış ise saatlerce devam edecek. Yarın ve pazar günü ise yağış beklenmezken, soğuk havanın etkisini devam ettireceği açıklandı.

TarihHava DurumuSıcaklık (En Düşük / En Yüksek)
11 Nisan CumartesiParçalı Bulutlu5°C / 13°C
12 Nisan PazarAz Bulutlu ve Açık4°C / 15°C
13 Nisan PazartesiParçalı ve Az Bulutlu5°C / 16°C
14 Nisan SalıParçalı Bulutlu7°C / 18°C
15 Nisan ÇarşambaParçalı, Çok Bulutlu ve Yerel Yağmurlu8°C / 15°C

İSTANBUL'A KIŞ GERİ GELDİ

AKOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde 14-16°C'ler arasında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 5°C'ler civarına, kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
14 gün sonra yerin 300 metre altından böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
Bakan Şimşek açıkladı: Altın ekonomiye destek vermeye devam edecek
Efsane sanatçıların çocukları bir araya geldi! Baran Mengüç, İdo Tatlıses, Doğukan Manço ve Aydın Kurtoğlu dans etti
Emir Can İğrek’ten manidar paylaşım! Yasaklı madde soruşturmasından gözaltına alınmıştı
