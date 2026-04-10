AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve dondurucu hava etkili olacak: Kış geri döndü

AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarılarda Türkiye genelinde hava sıcaklılarının aniden düşeceği, sağanak ve kar yağışının aniden bastıracağı bildirildi. AKOM da İstanbul için yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmede megakentte sağanak yağış ve buz gibi havanın etkisini arttıracağı belirtildi.
Gün içerisinde rüzgarın da şiddetleneceği bildirilirken, yağış miktarının metrekareye 3 ila 10 kg arasında düşeceği tahmin ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları ise 5 dereceye kadar düşecek, sağanak yağış ise saatlerce devam edecek. Yarın ve pazar günü ise yağış beklenmezken, soğuk havanın etkisini devam ettireceği açıklandı.
|Tarih
|Hava Durumu
|Sıcaklık (En Düşük / En Yüksek)
|11 Nisan Cumartesi
|Parçalı Bulutlu
|5°C / 13°C
|12 Nisan Pazar
|Az Bulutlu ve Açık
|4°C / 15°C
|13 Nisan Pazartesi
|Parçalı ve Az Bulutlu
|5°C / 16°C
|14 Nisan Salı
|Parçalı Bulutlu
|7°C / 18°C
|15 Nisan Çarşamba
|Parçalı, Çok Bulutlu ve Yerel Yağmurlu
|8°C / 15°C
AKOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde 14-16°C'ler arasında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 5°C'ler civarına, kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor.