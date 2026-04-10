AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarılarda Türkiye genelinde hava sıcaklılarının aniden düşeceği, sağanak ve kar yağışının aniden bastıracağı bildirildi. AKOM da İstanbul için yeni bir uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmede megakentte sağanak yağış ve buz gibi havanın etkisini arttıracağı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM İstanbul için saat verdi! Sağanak ve dondurucu hava etkili olacak: Kış geri döndü AKOM ve Meteoroloji Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşeceği, sağanak ve kar yağışının bastıracağı yönünde uyarılar yaptı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları aniden düşecek, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağış ve buz gibi hava etkisini artıracak. Bugün hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşecek, sağanak yağış saatlerce sürecek. Yarın ve Pazar günü yağış beklenmezken, soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmiyor, gökyüzü güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıklar 5°C'ler civarına gerileyecek.

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

Gün içerisinde rüzgarın da şiddetleneceği bildirilirken, yağış miktarının metrekareye 3 ila 10 kg arasında düşeceği tahmin ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları ise 5 dereceye kadar düşecek, sağanak yağış ise saatlerce devam edecek. Yarın ve pazar günü ise yağış beklenmezken, soğuk havanın etkisini devam ettireceği açıklandı.

Tarih Hava Durumu Sıcaklık (En Düşük / En Yüksek) 11 Nisan Cumartesi Parçalı Bulutlu 5°C / 13°C 12 Nisan Pazar Az Bulutlu ve Açık 4°C / 15°C 13 Nisan Pazartesi Parçalı ve Az Bulutlu 5°C / 16°C 14 Nisan Salı Parçalı Bulutlu 7°C / 18°C 15 Nisan Çarşamba Parçalı, Çok Bulutlu ve Yerel Yağmurlu 8°C / 15°C

İSTANBUL'A KIŞ GERİ GELDİ

AKOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde 14-16°C'ler arasında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 5°C'ler civarına, kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor.