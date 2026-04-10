Editor
Editor
 | Ezgi Sezer

Emir Can İğrek’ten manidar paylaşım! Yasaklı madde soruşturmasından gözaltına alınmıştı

Adı yasaklı madde soruşturmasına karışan Emir Can İğrek’ten manidar paylaşım geldi. Dün sabah saatlerinde yasaklı madde soruşturması ile gündeme gelen ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Henüz bu konu hakkında bir açıklama yapmayan ünlü isim günlük yaşantısına devam etti.

Yasaklı madde soruşturması iddialarına karışan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dün sabah saatlerinde gündeme gelen iddiaların ardından ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan İğrek’in günlük yaşamına devam ettiği görüldü.

EMİR CAN İĞREK’TEN MANİDAR PAYLAŞIM

Yasaklı madde soruşturması iddialarıyla gündeme gelen Emir Can İğrek, konuyla ilgili sessizliğini korurken sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Sabah saatlerinde ortaya atılan iddiaların ardından ünlü şarkıcının herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekerken, İğrek’in günlük yaşamına devam ettiği ve normal rutinini sürdürdüğü görüldü. Paylaşımı ise takipçileri tarafından dolaylı bir mesaj olarak yorumlandı.

ÜNLÜ İSİMLERE YASAKLI MADDE SORUŞTURMASI

Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında, “kullanmak için yasaklı madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak” ile “Yasaklı madde kullanmak ve temin etmek” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Soruşturma çerçevesinde, aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişinin firari olduğu belirlenirken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

KARARI VERİLDİ

Adli Tıp’taki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir bölümü Kartal Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin bir kısmı, adli kontrol kapsamında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında da aynı şekilde yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

