Emir Can İğrek’ten manidar paylaşım! Yasaklı madde soruşturmasından gözaltına alınmıştı

EMİR CAN İĞREK’TEN MANİDAR PAYLAŞIM



Yasaklı madde soruşturması iddialarıyla gündeme gelen Emir Can İğrek, konuyla ilgili sessizliğini korurken sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Sabah saatlerinde ortaya atılan iddiaların ardından ünlü şarkıcının herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekerken, İğrek’in günlük yaşamına devam ettiği ve normal rutinini sürdürdüğü görüldü. Paylaşımı ise takipçileri tarafından dolaylı bir mesaj olarak yorumlandı.

ÜNLÜ İSİMLERE YASAKLI MADDE SORUŞTURMASI



Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ YÜRÜTÜLDÜ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda şüpheliler hakkında, “kullanmak için yasaklı madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak” ile “Yasaklı madde kullanmak ve temin etmek” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ



Soruşturma çerçevesinde, aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişinin firari olduğu belirlenirken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ



Adli Tıp’taki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir bölümü Kartal Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin bir kısmı, adli kontrol kapsamında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında da aynı şekilde yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.